Giovanni Medina impacta con revelación tras escándalo con Ninel Conde.

Giovanni Medina quiere que Ninel aporte a la educación de su hijo.

El pasado 25 de mayo, Ninel Conde se quejó en sus redes sociales de que no se le permitió ingresar al domicilio donde habita su hijo Emmanuel, con el fin de atender el acuerdo de convivencia que tiene con Giovanni Medina.

Ninel aseguró que había llegado temprano, y que para ello, había regresado de Acapulco donde disfrutaba de unos días de descanso.

No obstante, el reporte de la actuaria sentó que cumpliéndose el lapso de tolerancia, Ninel no había arribado al domicilio.

La controversia fue tal, que Ninel y Giovanni expusieron su propia versión de los hechos; sin embargo, esta no es la primera vez que debido a su agenda personal y de trabajo, Ninel falta a las citas con su hijo, tal como lo exhiben documentos a los que Ventaneando tuvo acceso.

Estos documentos indican que el pasado 23 de marzo, la actuaria reportó que la actriz y cantante tampoco se presentó a la convivencia, y a otra cita acordada el 30 de marzo.

El viernes pasado trascendio que Ninel y Giovanni podrían firmar un acuerdo que establezca que, las convivencias entre madre e hijo, se lleven a cabo en el parque del fraccionamiento donde se ubica el domicilio de Medina. Todo lo anterior para que sean más transparentes y se eviten las controversias.

Te puede interesar: Jhonny Caz niega que destapó su orientación sexual para ser relevante.

Giovanni Medina manda mensaje a Ninel Conde

Fue en el cumpleaños del bebé de Sherlyn, donde Giovanni Medina se dijo interesado para que Ninel Conde tenga una sana convivencia con Emmanuel.

“Yo me dedico más a ser papá, de ahí no me queda más que poner todo de mi parte para que ella tenga una sana convivencia con mi hijo y que el vínculo se desarrolle de la mejor manera. Las convivencias tienen que ser donde Emmanuel no se exponga, le propuse que sea en el parque del fraccionamiento donde vivimos”, confesó a Linet Puente.

"Él está muy bien, es un niños feliz y es un niño sano. Las puertas están abiertas, cuenta con nuestro respeto, ojalá que pudieramos arreglar esto en privado. Se debería de dar tiempo para arreglar las cosas con sus dos hijos”, concluyó.

También te puede interesar: Ventaneando captó las primeras imágenes de Índigo junto a Camilo y Evaluna.