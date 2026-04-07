Este lunes 06 de abril detienen en San Luis Potosí al ex luchador Alberto “N” conocido como “El Patrón”, ¿Qué fue lo que pasó?

Este lunes 06 de abril ha trascendido que el ex-luchador profesional Alberto "N" habría sido detenido en su residencia, en la capital de San Luis Potosí, dejando en desconcierto a miles de fanáticos que han seguido de cerca su carrera tanto dentro como fuera de los cuadriláteros.

Si bien, en los últimos años, la actividad de Alberto "N" "El Patrón" dentro de la lucha libre ha ido disminuyendo, se le ha considerado como una de las figuras de este deporte más destacadas, pues desde su debut como “Dos Caras Jr.” llamó la atención del público mexicano como internacional, sobre todo por el legado familiar que le ha acompañado desde su formación y primeras funciones.

¿De qué se le acusa a Alberto "N"?

De acuerdo con la información trascendida en algunos medios locales, Alberto habría participado en un episodio de violencia doméstica, por lo que habría que esperar a un comunicado oficial por parte de las autoridades correspondientes para conocer el motivo de su detención.

Según información extraoficial, la pareja del ex luchador habría llamado al 911 tras haber sido agredida tanto física como verbalmente, siendo que esta mostraba signos de violencia en su rostro y brazos, por lo que elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí se habrían presentado al domicilio de este.

¿Qué pasará con "El Patrón"?

Por ahora se sabe que el ex luchador ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por lo que en estas horas se determinará su situación jurídica, pues de momento su equipo no ha emitido algún comunicado sobre el estado de la ex estrella de la WWE.

¿Cuál fue la última lucha de Alberto "N"?

El ex luchador de 48 años cumplirá en julio un año de haber salido del máximo circuito de la lucha libre, pues tras varios años y habiendo incursionado en diversas empresas por todo el mundo, este se encontraba en el ocaso de su carrera dentro de las cuerdas. Tras su salida de la lucha libre profesional ha vagado por circuitos independientes del deporte.