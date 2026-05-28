ÚLTIMA HORA: DETIENEN a Naim Darrechi en el aeropuerto tras fuerte altercado con personal y autoridades

Durante las últimas horas de este miércoles 27 de mayo 2026 comenzó a viralizarse el nombre del influencer español Naim Darrechi, ya que, lo que parecía ser una llegada más a la capital mexicana terminó por convertirse en un momento polémico, según material difundido en la red Darrechi protagonizó un fuerte incidente en el Aeropuerto de la Ciudad de México luego de que elementos de seguridad intervinieran tras una discusión que habría comenzado dentro del avión y continuó en la terminal aérea.

¿Qué pasó con Naim Darrechi este 27 de mayo?

De acuerdo con los primeros reportes, el influencer habría sido señalado por presuntamente usar un vapeador durante el vuelo, situación que detonó un enfrentamiento verbal con personal de la aerolínea, principalmente con una azafata. Minutos después, elementos de seguridad del aeropuerto intervinieron y retuvieron a Naim. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la actitud del español y la forma en que se manejó el incidente,

Personas cercanas al creador de contenido aseguraron que todo se trató de un “malentendido” y señalaron que hubo momentos de tensión con trabajadores del aeropuerto. Hasta ahora, autoridades aeroportuarias no han dado detalles oficiales sobre posibles sanciones o consecuencias legales derivadas de lo ocurrido.