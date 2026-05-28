Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 28 de mayo 2026: amor intenso, dinero y verdades incómodas para los signos

Con su estilo directo, divertido y sin filtros, Nana Calistar volvió a encender las redes sociales con sus predicciones para este jueves 28 de mayo 2026. Entre advertencias sobre personas falsas, oportunidades laborales y amores que podrían terminar o fortalecerse, la astróloga adelantó que será un día de movimientos intensos para varios signos del zodiaco. Además, aseguró que muchos deberán aprender a soltar el pasado y dejar de cargar problemas ajenos si quieren avanzar en lo económico y emocional.

Predicciones para los 12 signos del zodiaco hoy 28 de mayo 2026

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 28 de mayo?

Deja de querer solucionar la vida de todos tus amigos cuando la tuya propia es un completo desmadre, debes enfocarte en tus prioridades. Un dinero extra te va a llegar por un trabajo que hiciste por fuera, así que úsalo bien para tapar los baches de fin de mes y no lo tires en la primera tontería que veas en internet. Cuida mucho tus rodillas si vas a entrenar hoy,

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 28 de mayo?

Andas con la terquedad al mil por ciento y nadie te gana una discusión este jueves: bájale dos rayitas si no quieres terminar peleando con tu pareja o tu jefe. Se viene una oportunidad de oro para un negocio independiente, pero necesitas soltar el miedo al fracaso de una buena vez. En la salud, cuida lo que comes en la calle, que tu estómago anda sensible.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 28 de mayo?

Te vas a enterar de una verdad muy incómoda sobre una persona que considerabas de tu confianza, no hagas un drama, dale vuelta a la página y sácala de tu vida en silencio. En el amor, un mensaje por la noche te va a cambiar el humor por completo: ponte guapo o guapa por si se arma la salida express de última hora.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 28 de mayo?

Ya deja de llorar al pasado y de extrañar a gente que hoy en día vive feliz de la vida sin acordarse de tu, ten tantito amor propio. Hoy es un excelente día para hacer una limpia en tu closet, saca todo lo viejo y regálalo para que la energía de la abundancia empiece a fluir de nuevo en tu hogar. Un familiar te dará una buena noticia.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 28 de mayo?

Hoy vas a andar con el magnetismo por los cielos y vas a llamar la atención de todo el mundo en la oficina pero ten cuidado con los comentarios soberbios para no ganarte envidias gratis. En lo económico mantén la cartera bien cerrada porque se aproxima un gasto fuerte e imprevisto con coche o casa. El amor te sonríe si dejas de ser tan frío.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 28 de mayo?

Deja de estar analizando cada palabra que te dicen los demás como si estuvieran conspirando en tu contra, relájate un buen rato y disfruta del día. Un proyecto que tenías atorado por fin camina gracias a la ayuda de una persona que ni te imaginabas que te estimaba tanto. Cuida tu espalda baja y no cargues cosas pesadas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 28 de mayo?

La balanza cósmica se acomoda a tu favor en los terrenos del romance , si estás soltero hoy podrás cruzarte con alguien que te va a mover el tapete por completo. No dejes que las opiniones de tu familia política o de terceros arruinen los planes que tienes con tu pareja.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 28 de mayo?

Traes el sexto sentido súper despierto este jueves, así que si una persona se te acerca con cara de santa pero sientes una vibra pesada, hazle caso a tu instinto y alejate, carre. Viene una racha muy buena en cuestiones de dinero y finanzas que te permitirá respirar tranquilo en este cierre de mayo. no te desveles ciendo el celular en la cama.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 28 de mayo?

Llegó el momento de que te valores más en el terreno laboral, si sientes que en tu chamba actual no te dan el lugar que te merece empieza a buscar otras opciones discretamente. En el amor alguien del signo de aire te anda buscando con intenciones que te van a sorprender bastante. Un amigo te invitará a salir el fin de semana, di que sí.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 28 de mayo?

La presión en la oficina va a estar a todo lo que da pero tu disciplina inquebrantable te va a sacar a flote y vas a dejar callados a tus detractores. En lo económico, viene una estabilidad muy buena , solo evita prestar dinero porque es un hecho que no te lo van a pagar.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 28 de mayo?

Deja de gastar en marcas caras y cosas que no necesitas solo para encajar en grupos sociales donde la gente es más falsa que un billete de tres pesos. Viene un cambio positivo en tu hogar, tal vez una remodelación o una noticia familiar que te llenará de alegría el corazón.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 28 de mayo?

No permitas que los problemas emocionales de los demás se conviertan en tu carga diaria, eres muy empático pero necesitas aprender a poner límites firmes. Este jueves te llega una propuesta para un negocio o dinero extra que te conviene aceptar con los ojos cerrados. En el amor deja de desconfiar tanto de tu pareja y hablen claro.