Las predicciones del cosmos para el jueves 28 de mayo revelan un día de profundas transformaciones. Estos son los números de la suerte de cada signo del zodíaco.

Conoce cómo la Luna en Escorpio influirá para que salgan verdades a la luz y se tomen decisiones importantes.

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Los números de la suerte de tu signo hoy jueves 28 de mayo

Aries

Las tensiones iniciales se disolverán si confías en tu fuerza interior; es un día idóneo para canalizar tu energía apasionada en el amor y evitar que se acumulen tareas.

Números de la suerte: 24, 38 y 97.

Tauro

El resentimiento solo nubla tus elecciones. El universo te invita a practicar el perdón para recuperar tu bienestar emocional.

Números de la suerte: 03, 05 y 19.

Géminis

Mantén una visión fresca y receptiva ante los problemas y dedica tiempo a tus amistades.

Números de la suerte: 08, 37 y 66.

Cáncer

La claridad mental va en aumento para desenredar cualquier asunto personal confuso. Avanza en tus proyectos.

Números de la suerte: 13, 20 y 38.

Los signos del zodíaco que ganarán la lotería con sus números de la suerte|Pexels: Sóc Năng Động

Leo

El cosmos te pide prudencia y honestidad afectiva; no juegues con las emociones ajenas.

Números de la suerte: 10, 35 y 55.

Virgo

Con la influencia de Júpiter, recuperas la libertad y la claridad mental necesarias para avanzar.

Números de la suerte: 08, 25 y 68.

Libra

Evita caer en discusiones estériles con las personas que amas. El universo premia el trabajo en equipo.

Números de la suerte: 37, 66 y 94.

Escorpio

La Luna en tu signo te dota de una perspicacia única para resolver problemas financieros imprevistos.

Números de la suerte: 23, 19 y 45.

Los signos que podrán ganar la lotería con sus números mágicos|Pexels: Joaquin Carfagna

Sagitario

Un optimismo renovado inunda tu día gracias a la alineación cósmica. Aunque debes prestar atención al área laboral, donde habrá pequeños descuidos.

Números de la suerte: 11, 13 y 28.

Capricornio

Es momento de mostrar una actitud más tolerante y solidaria con tus seres queridos y compaleñeros de trabajo.

Números de la suerte: 23. 34 y 76.

Acuario

Podrías recibir un empujón econ+omico inesperado a través de un amigo o de un familiar.

Números de la suerte: 13, 25 y 90.

Piscis

Nuevas personas están por llegar a tu vida. Aprovecha el día para sanar conflictos pendientes.

Números de la suerte: 09, 12 y 95.