Detienen a presunta bailarina vinculada a Peso Pluma en operativo antidrogas

En las últimas horas el caso de una joven identificada como Salma “N” y quien aparentemente fuera exbailarina del cantante de corridos tumbados y regional mexicano, Peso Pluma, ha causado revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento luego de que fuera detenida durante un operativo antidrogas realizado en la Ciudad de México que operaba a través de aplicaciones de entrega.

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De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el operativo se llevó a cabo el pasado 2 de abril del 2026 en las colonias Roma Norte y Del Valle ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, en las zonas mencionadas cayeron más de 8 personas, entre ellas la exbailarina.

La presunta excolaboradora del cantante habría sido detenida en un inmueble de la zona Roma-Condesa donde aparentemente almacenaba y distribuida material ilícito. Asimismo, se reveló que tras su captura fue trasladada al penal de Santa Martha donde enfrentará el proceso judicial que le corresponde.

¿Cómo reaccionó Peso Pluma a la detención de una de sus presuntas bailarinas?

El caso de la bailarina ha generado especial interés debido a su vínculo con el mundo del entretenimiento, ya que, está relacionada con uno de los exponentes del regional mexicano. Aunque su nombre suena con fuerza, el cantante no se ha pronunciado sobre este caso. Asimismo, se ha indicado que en este proceso de investigación el nombre del cantante no ha sido relacionado.

Tras revelarse este tipo de información, internautas han reavivado videos e imágenes del trabajo de la exbailarina, ya que en sus cuentas personales presumía su colaboración y bailes arriba de los escenarios en las presentaciones de Peso Pluma, lo que ha causado sorpresa en los seguidores del cantante, mientras que otros se cuestionan el tipo de relaciones que se manejan al rededor del artista.