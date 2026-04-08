Esposa de El Patrón ratifica denuncia por violencia familiar

Alberto del Río se encuentra en el ojo del huracán de la farándula, en especial después de darse a conocer que fue arrestado por violencia familiar, noticia que sorprendió a todo el mundo de la farándula, por lo que el público desea saber cómo se va a desarrollar la situación.

Recientemente, la esposa de la celebridad ratificó la denuncia que hizo, noticia inesperada para muchos. Para que sepas todos los detalles al respecto, te explicaremos la información que se tiene al respecto.

¿Qué pasó con la esposa de Alberto del Río?

Mary Carmen Rodríguez Lucero, quien es la esposa actual de Alberto del Río, ratificó la denuncia que hizo por violencia familiar en contra de la celebridad. Situación que permitió a las autoridades correspondientes poder iniciar y avanzar con la investigación penal.

Seguramente para algunas el término “ratificar” sea desconocido, pero en el mundo legal es un proceso que se hace después de denunciar; consiste en que la persona regrese para aprobar o confirmar los escritos realizados.

Razón suficiente por la que actualmente el reconocido luchador ahora se encuentra bajo resguardo de las autoridades mientras se define cuál es su situación jurídica actual. En las redes sociales se han difundido diversas fotografías de su detención, las cuales han dominado la web.

Por ahora, solamente queda esperar a la audiencia inicial, en la que se van a analizar los elementos presentados, donde el juez deberá escuchar los argumentos que se proporcionen, determinando si se le aplicará alguna medida cautelar o si el proceso se hará en libertad.

¿Qué le pasó a Alberto del Rio?

La esposa de Alberto del Río presentó una denuncia por violencia familiar, después de que la mujer hiciera un llamado al 911, en el que reportaba ser víctima de agresiones verbales y físicas por parte de su pareja en el interior de un fraccionamiento.

Los elementos al llegar a la dirección encontraron a la mujer con signos de violencia y se hizo la detención de la celebridad. No olvidemos que no es la primera vez que el luchador es señalado por violencia por parte de otras mujeres. Ante tal acusación, podría enfrentarse a años de prisión y una multa económica.