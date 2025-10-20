Detienen a un influencer por robarse un celular y 200 pesos: ¿de quién se trata?

¡Impactante! Una reconocida influencer con 1.2 millones de seguidores, fue detenida por las autoridades, puesto que intentó robarse un celular y más de 200 pesos. Un hecho que a la comunidad de TikTok ha sorprendido a todos. En la web rápidamente se han difundido imágenes de su detención.

Así vivieron los influencers 24 horas dentro de La Granja VIP [VIDEO] Desde el viaje rumbo a la granja hasta su despedida final… los influencers compartieron risas, retos, aprendizajes y momentos que no se vieron en cámara.

Ya se han difundido detalles sobre su detención. Es así que te detallaremos todo lo que se sabe sobre ella y la información que se ha compartido por las autoridades. Quédate para que puedas descubrir de quién se trata.

¿A qué influencer detuvieron?

Joselyn Yahaira “N”, más conocida como “La Mafias” en su cuenta de TikTok, fue detenida en las calles de la Colonia Tablas de San Agustín (Gustavo A. Madero). Todo empezó porque una joven de 25 años solicitó el apoyo de policías, puesto que fue interceptada por dos personas en una motocicleta, quienes le robaron su celular y 200 pesos.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al tener una descripción de los criminales, realizaron la búsqueda en las cámaras de seguridad. Aunque fueron interceptados y aceleraron la moto para escapar, no les fue posible, ya que fueron detenidos por las autoridades.

Además, de la influencer, también fue detenido un hombre de 20 años, quien la acompañaba en el robo. Ante los hechos, los implicados fueron presentados al Ministerio Público y se les iniciará una investigación correspondiente.

¿Quién es La Mafias?

Para muchos de nosotros su nombre nos resulta nuevo, pero para quienes la siguen en redes sociales es muy reconocida. Se trataba de una influencer con millones de seguidores, quien se destacaba por subir videos bailando o mostrando su estilo de vida.

Sin embargo, en el 2022 ella fue víctima de un ataque directo, fuera de su domicilio junto a otros amigos. Desde hace tiempo es un nombre que ha resonado en los titulares, al verse ligada con grupos criminales de la CDMX.

Por ahora, al intentar robarse un celular y 200 pesos, permanece recluida en la prisión de Santa Martha Acatitla, mientras se realizan los procesos adecuados para determinar su situación económica.