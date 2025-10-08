Influencer es detenido y encarcelado por simular pinchazos a transeúntes

Las redes sociales lanzan a la fama a muchas personas por la creación de contenido, sus talentos o situaciones que generan el interés de los internautas. Sin embargo, algunos influencers suelen romper ciertos límites con tal de sumar seguidores como el caso de Amine Mojito que simulaba pinchazos a transeúntes pero fue condenado.

No es la primera vez que el accionar de los influencers y creadores de contenido genera críticas o rosa situaciones ilegales. Ahora, la historia del influencer llamado Ilan M. se ha convertido en un gran tema de debate, en el que abundan las críticas hacia su accionar y la Justicia ya ha actuado.

¿Qué hizo Amine Mojito?

Según se difundió en las últimas horas, el influencer Amine Mojito fue condenado por el Tribunal Correccional de París, Francia, luego de haber simulado aplicar inyecciones a personas en la vía pública. Este accionar era colgado en su cuenta de TikTok con el fin de entretener a sus seguidores, sumar visualizaciones y likes.

🇫🇷 | Condenan a 6 meses prisión a un sujeto llamado Amine que pinchaba con una jeringuilla a personas aleatorias por la calle y lo colgaba en TikTok. pic.twitter.com/Eua82qwe0v — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) October 4, 2025

Lejos de cumplir con su objetivo, los falsos pinchazos del creador de contenido generaron el rechazo de los internautas y un debate en el que las críticas hacia Amine Mojito no dejan de multiplicarse. La Justicia francesa ha actuado ante lo sucedido.

¿El influencer será encerrado en prisión?

Tras la difusión de los videos, Amine Mojito quedó en el centro de la polémica y el Tribunal Correccional de París le impuso una multa de 1.500 euros, le prohibió portar armas por tres años y lo condenó a 12 meses de prisión, de los cuales 6 serán cumplidos efectivamente.

Solo una denuncia bastó para que la Justicia actuara contra el influencer de 27 años de edad. Es que se entiende que el accionar de Amine Mojito ocasionó un impacto psicológico y emocional grande en las personas “atacadas”. De todos modos, se pudo confirmar que este tipo de videos no son nuevos en las cuentas del creador de contenido sino que los primeros datan del año 2022 y, según declaró, los hizo con el objetivo de “recuperar notoriedad en las redes sociales”.