Detienen a reconocido influencer gastronómico en Sonora

Las noticias en torno a los creadores de contenido siguen sorprendiendo en México y esta vez es el arresto del influencer gastronómico Luis Isaac el que se lleva todas las miradas. Conocido como “Cocinando a la Periqué”, el famoso influencer cayó en el marco de un operativo librado en Sonora.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

No es la primera vez que un creador de contenido queda envuelto en un hecho policial. Las noticias relacionadas con los influencers, particularmente en este 2025, han sorprendido no solo a sus seguidores sino que por la trascendencia que poseen se han instalado en los debates de los medios de comunicación.

¿Por qué arrestaron a Luis Isaac?

Los primeros datos que se difundieron confirman que el influencer Luis Isaac fue detenido el pasado lunes junto a otros sujetos en un operativo policial llevado a cabo en la colonia Adolfo López Mateos, de Hermosillo, en Sonora. El patrullaje iniciado por una causa relacionada a un hecho violento derivó en el arresto de varias personas.

En cuanto a Luis Isaac, se encontraba junto a un grupo de cinco personas que, al notar la presencia policial, intentó huir. Los uniformados lograron capturarlos a todos y procedieron con el secuestro de 34 envoltorios que presuntamente contenían un narcótico conocido como cristal.

¿Qué dio inicio al operativo en el que arrestaron a Luis Isaac?

El arresto del creador de “Cocinando a la Periqué” se produjo en el marco de una intensificación de operativos dispuesta por el Ministerio Público de Sonora. Esto se debe a que días atrás se produjo un ataque armado contra policías municipales en el que un oficial fue asesinado y otro resultó herido.

Ante ese hecho, se decidió incrementar los patrullajes y controles en la vía pública con el fin de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del ataque. Fue a raíz de estos operativos que los uniformados abordaron al grupo en el que se encontraba el creador de contenido Luis Isaac, motivo por el cual sus seguidores se han visto sorprendidos y aguardan por saber noticias actualizadas sobre el influencer.

