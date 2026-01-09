Lindos y elegantes: Estos serán los colores favoritos para el diseño de uñas en 2026

La moda ha vuelto a sus bases tradicionales y, para este 2026, se esperan menos excentricidades con respecto a lo que ocurrió el año pasado. Este apartado también permea directamente en los diseños de uñas, mismos que contarán con colores intensos pero, en esencia, más “relajados” de los que se utilizaban hace algunos meses.

Como sabes, el diseño de uñas se ha vuelto un tema trascendental en los amantes de la moda, pues entienden que presumir unas manos lindas y cuidadas puede generar mucho interés entre su entorno más cercano. Por ende, aquí conocerás cuáles son los colores que prometen ser tendencia durante el 2026.

¿Qué colores serán los más importantes para el diseño de uñas en 2026?

Anni Gabriela Cárdenas, manicurista del centro de uñas Sensacionals, establece que durante este año habrá un equilibrio entre la belleza y la necesidad de cuidar más las uñas naturales. Por ende, mencionó que el diseño más utilizado podría ser la forma estrella; es decir, un estilo almendrado que es práctico, cómodo y elegante.

Del mismo modo, mencionó que durante los próximos meses se espera una gama de colores bastante interesante que tengan como objetivo principal la modernidad sin caer en los excesos. Por tal motivo, confía en que los colores metálicos ofrezcan este toque de innovación sin que rayen el exceso como ocurrió el año pasado.}

Los acabados holográficos también tendrán un nivel de importancia relevante en este año, hecho similar a lo que ocurrirá con los efectos aurora. Finalmente, las tonalidades claras con matices grisáceos también pueden generar cierto nivel de tendencia si es que se utilizan con un estilo de ropa adecuado.

¿Adiós al diseño de uñas largas en 2026?

Si bien el diseño de uñas largas se volvió uno de los más populares durante el año pasado, la realidad es que, para este 2026, podría quedar en segundo término debido a lo poco redituable que es al momento de realizar actividades cotidianas, hecho que podría impedir que se mantenga como el último grito de la moda.