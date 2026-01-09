Jorge Losa denuncia ESTAFA en un restaurante del Zócalo de CDMX

El actor Jorge Losa denunció mediante sus historias de Instagram un intento de estafa que vivió en un restaurante del Zócalo de la Ciudad de México. En su testimonio dijo que intentaron inflar su cuenta con cargos adicionales de los cuales no se advertía previamente ni venían en el menú, como por estar en la terraza.

Jorge Losa advierte sobre estafas en restaurantes del Centro Histórico de CDMX

El intérprete relató que acudió con sus amigos a un establecimiento conocido como Los Terrazos, que se encuentra en el piso más alto de un edificio y ofrece vista panorámica hacia el Zócalo de CDMX. Cuando pidieron la cuenta notaron que había cargos extra de los cuales no les habían advertido. "Nos quisieron poner unos suplementos fuera de órbita", dijo.

En la cuenta a la que le tomó foto, se distingue que quisieron cobrar 4,415 pesos tras consumir 4 órdenes de tacos de arrachera, un guacamole, una cerveza de un litro, una michelada de medio litro y una limonada de medio litro; se le agregaban cargos por servicio de michelada (55 pesos) y 200 pesos por estar en la terraza. "Se pasaron de lanza. No te dicen los precios y luego te la aplican", agregó.

Jorge Losa dejó claro que su grupo reclamó y el restaurante se disculpó argumentando que había un error, pero "si no dices nada, te la aplican".

El actor dijo que su intención al publicar la anécdota era advertir para que sus seguidores tengan cuidado; él considera su deber contarlo, así como cuando publica recomendaciones de restaurantes y de platillos que disfruta mucho. "No me gusta que me traten de esa manera tan fea y no quiero que a ustedes les hagan lo mismo".

Cuáles son las estafas en terrazas del Zócalo en CDMX

Al menos desde 2021, cada cierto tiempo se han vuelto virales en redes sociales las denuncias sobre supuestos cobros excesivos y estafas en algunas terrazas del Zócalo de la Ciudad de México. Se ha acusado que en algunos establecimientos se cobra más por el hecho de tener vista panorámica, por "cover" y también de propina "obligada".

Hay usuarios que han denunciado intimidación por parte del personal después de que reclamaron por los cobros extra o al negarse a pagar la propina asignada.

Otros usuarios ya ofrecen recomendaciones para evitar estafas en el Centro Histórico. Por ejemplo, @pennyonthelane sugiere apostar por las terrazas panorámicas que pertenezcan a un hotel de renombre.