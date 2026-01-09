5 plantas de interior grandes y resistentes: te decimos sus nombres para que las puedas encontrar fácil

Las plantas grandes en interior tienen un gran impacto visual y son el complemento perfecto para decorar tus lugares favoritos de la casa u oficina, aunque es preciso mencionar que debido por sus grandes dimensiones debes tener suficiente espacio para ubicarlas. Estas son las 11 que duran todo el año porque son resistentes y fáciles de cuidar .

1. Calatea

Esta planta es originaria de las selvas tropicales de América del Sur y debe tener cuidados importantes si se quiere conservar en buen estado, las cuales son: tenerla en una temperatura no mayor a 24 °C, exponerla de vez en cuando a los rayos del Sol y regarla periódicamente, sin necesidad de empapar por completo la maceta. Conoce las 8 especies que son perfectas para el clima frío y se ven preciosas .

2. Palma areca

Es una gran planta para decorar, pues es elegante e imponente. En su hábitat natural, las islas de Madagascar, crecen de manera silvestre de manera imponente, por lo que puede llegar a alcanzar una altura de hasta 2 metros.

3. Pachira

Es conocida como el árbol del dinero y de las más populares en interiores. Cabe destacar que el tener esta planta es significado de buena suerte y prosperidad, por lo que no pensarás más de 2 veces en comprarla.

4. Oreja de elefante

La Alocasia es una planta frondosa por su impresionante tamaño de hojas. Esta especie requiere de luz, aunque es preciso mencionar que exponerla directamente al Sol puede ocasionar que se queme. Se debe regular moderadamente y es en la estación de invierno que requieren menos agua.

5. Costilla de Adán

La Monstera Deliciosa se ha vuelto viral en redes sociales y una de las mejores para decorar el interior de tu casa, para tomarte fotos y subirlas a Instagram.

Los motivos que debes tener en cuenta para tener plantas en interiores

Las plantas en interiores de casa u oficinas se utilizan a manera decorativa, pero ello también trae ciertos beneficios que tal vez desconocías, como es la purificación del aire de los diferentes espacios de los inmuebles, así como estos 4 motivos que tal vez te inviten a comprar una:

