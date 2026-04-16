Día del Niño 2026: 7 artistas mexicanos que se volvieron famosos desde la infancia

No cabe duda que el talento no tiene edad. Con motivo a la celebración del Día del Niño 2026, te presentamos a 7 artistas mexicanos que se volvieron famosos desde la infancia: comenzaron sus carreras siendo muy pequeños, pero con el paso del tiempo se consolidaron como figuras clave en el mundo del entretenimiento.

Los artistas mexicanos que se hicieron famosos desde niños

Belinda

Nacida en España, pero con nacionalidad mexicana, Belinda es una de las artistas con mayor renombre en el panorama actual. La Princesa del Pop mexicano fue el rostro de diversas telenovelas infantiles cuando era tan sólo una niña. Hoy, brilla más que nunca.

Diego Boneta

Su trayectoria en el mundo del entretenimiento comenzó tras resultar vencedor en un popular reality show infantil, lo que le valió su aparición en múltiples telenovelas. Actualmente, es uno de los actores más codiciados de México, además de contar con algunos proyectos en Hollywood.

Danna Paola

Danna es otra de las divas del pop actual que comenzó su carrera en telenovelas infantiles. Si bien ahora está más enfocada a la música, su trayectoria abarca desde el teatro y la televisión, hasta el doblaje, cine y música. Sin duda, una de las estrellas más completas de nuestro país.

Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer también alcanzó la fama a muy temprana edad gracias a su aparición en diferentes novelas infantiles, aunque hoy brilla por su actuación en diversas producciones de streaming, como Oscuro Deseo, El Club y Alguien Tiene Que Morir. Recientemente protagonizó la obra Cruise: Mi último día en la Tierra, la cual fue todo un éxito en México.

Anahí

Si bien muchos la ubican por RBD, su trayectoria en el mundo del espectáculo va más allá. Anahí inició en la industria desde muy temprana edad, como estrella infantil de cine y televisión. Actualmente está más enfocada a su familia y proyectos personales, pero su huella es imborrable.

Diego Luna

Diego Luna demostró su talento en la actuación desde muy niño. Desde entonces ha sido partícipe de múltiples proyectos en el cine nacional e internacional. Actualmente, es una de las estrellas mexicanas con mayor renombre en Hollywood.

Gael García

Otro actor que debutó en como estrella infantil y que hoy es de los mexicanos más codiciados a nivel internacional es Gael García Bernal. Su trayectoria va desde la televisión, el cine y el teatro hasta el doblaje y la producción.