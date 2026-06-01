Los psicólogos explican por qué las personas guardan recuerdos de su infancia

Hay quienes guardan recuerdos de su infancia, una acción que podría catalogar a las personas como nostálgicas, pero no siempre es así. Los expertos en la salud de la mente detallan que quienes hacen ese tipo de cosas tienen un significado más profundo.

Noticias Ciudad Juárez del 1 de junio 2026

Si tú eres una de ellas, no te preocupes, porque te vamos a detallar qué dicen los psicólogos sobre esas acciones, revelando una verdad que en muchas ocasiones pasa desapercibida.

¿Qué significa tener muchos recuerdos de la niñez?

Las personas guardan recuerdos de su infancia, desde algunos juguetes hasta envolturas de ciertos dulces; para algunos podría resultar algo sin significado, pero para ellos es un tesoro emocional.

Los psicólogos explican que esos objetos tienen una función emocional, ya que al verlos son capaces de despertar emociones importantes y positivas para esos usuarios, además de que ayudan a reforzar vínculos afectivos con otras personas o a revivir escenas que pueden borrarse de la memoria. Gran parte de esos objetos no son caros ni modernos, pero para nosotros tienen un gran valor, ya que consideramos que es un objeto irremplazable emocionalmente.

Por otro lado, durante mucho tiempo se pensó que eran objetos que se asociaban con la dificultad de soltar y aceptar el presente, pero el estudio del Journal of Personality and Social Psychology demostró lo contrario, ya que tienen beneficios en el bienestar emocional, ya que ayudan a tener una sensación de pertenencia y mantener una sensación de continuidad.

¿Qué parte de la mente guarda los recuerdos?

La “University of Queensland” en Australia detalla que la zona en la que se almacenan los recuerdos episódicos (recordados experiencias, eventos o sucesos autobiográficos) se almacena en el hipocampo, además de ser el espacio en el que se almacenan nuevas memorias, según los psicólogos.

Considerando lo anterior, quienes guardan recuerdos de su infancia ahora entienden el gran valor emocional que tienen, además de los beneficios que generan a la salud mental. Cuéntanos, ¿te imaginas esa respuesta sobre el tema?