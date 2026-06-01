9 ideas para que tu hogar se vea más grande sin tener que pintar paredes o poner espejos

Cuando hablamos de técnicas sobre cómo hacer que tu hogar se vea más grande, usualmente se menciona la opción de pintar las paredes o poner espejos; aunque son buenas ideas, no son las únicas que te ayudarán a obtener ese aspecto.

Yeri Mua sufre ataque de ansiedad y Naim Darrechi le envía un contundente mensaje

Es así que te vamos a explicar 9 alternativas que debes hacer, las cuales ayudarán a agrandar visualmente los espacios, los cuales son sencillos de hacer y lograr.

¿Cómo hacer que los espacios se vean más grandes?

No es necesario tirar paredes o hacer reparaciones costosas para que tu hogar se vea más grande; ahora es posible hacer pequeños cambios para lograr un efecto visual. La mayoría de las veces se recomienda pintar paredes o poner espejos; son funcionales, pero no son las únicas alternativas para usar. Estas son las mejores ideas para poder hacer:

Papel pintado: Una gran opción para no pintar las paredes es escoger aquellas que tengan rayas verticales, ya que esto ayudará a dar un efecto de techos altos, o aquellas con estampados suaves y tonos claros para aportar profundidad.

aquellas que tengan rayas verticales, ya que esto ayudará a dar un efecto de techos altos, o aquellas con estampados suaves y tonos claros para aportar profundidad. Más luz natural: El uso de luz natural ayuda a ampliar visualmente la casa; aprovecha para usar cortinas livianas.

Elementos decorativos con sensación de amplitud: Opta por aplicar un par de cuadros, plantas pequeñas o textiles coordinados.

Unifica el suelo de la casa: Al usar el mismo tipo de suelo en todas las habitaciones, lograrás darle mayor uniformidad y dar esa sensación de continuidad.

Muebles ligeros: Si tienes planeado cambiar de muebles, hoy es tu oportunidad; vas a ganar espacio visual usando muebles que dejen ver el suelo.

Aprovecha espacios en vertical: Aprovecha para colocar estantes altos o armarios hasta el techo; liberas el suelo y mantienes un espacio despejado.

Molduras: Estilizan las paredes, además de dar una sensación de profundidad.

Adiós puertas: Al quitar las puertas damos una sensación de continuidad, además de mejorar el ingreso de luz natural.

Orden y limpieza: Si no mantenemos cierto orden, hará que los espacios se vean pequeños, afectando nuestro estado de ánimo.

¿Qué forma de espejo da más amplitud?

Si aun así deseas poner espejos para que tu hogar se vea muy grande, está muy bien; en esos casos se recomienda aplicar ejemplares grandes de cuerpo entero, preferentemente rectangulares, ya que al ocupar grandes extensiones ayudan a multiplicar la luz natural y generan la perspectiva de continuidad.

Igualmente, puedes colocar los redondos para un efecto visual más orgánico. Aprovecha todas las ideas que te compartimos, las cuales generarán un aspecto favorecedor en tu casa.