Kenia Lechuga exparticipante de Exatlón México se consagra como campeona de mundo en remo

Kenia Lechuga formó parte del gran grupo de atletas de alto rendimiento que estuvieron en la primera temporada de Exatlón México, la hoy leyenda defendió los colores Rojos y ahora, la exparticipante de este reality deportivo ha hecho historia luego de quedar campeona del mundo en la disciplina de remo; la deportista mexicana se hizo con la medalla de Oro en la Copa del Mundo de Remo, la cual se llevó a cabo en Sevilla, España.

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Con esta presea, Kenia Lechuga logra colocarse como una de las máximas exponentes internacionales de la disciplina y con ello fortalece su camino y preparación con miras al ciclo olímpico, el cual se dará en Los Ángeles 2028. La leyenda Roja de Exatlón México pudo imponerse a la prueba de scull individual ligero femenil, donde demostró un gran dominio desde el inicio hasta cruzar la meta en primer sitio, en su camino dejó a grandes competidoras de Países Bajos e Irlanda.

Su tiempo fue de 7:27.73 minutos en la final de la prueba LW1x, pudo superar a Isobel Clements de Irlanda y a Femke van de Vliet de Países Bajos, además fue clara dominante de inicio a fin y mantuvo el primer lugar durante toda la pugna. Con esto, Lechuga consigue su tercera medalla de oro en Copas del Mundo y además se coloca como entre las mejores remeras de la actualidad.

¿Cuáles son los trofeos que ha ganado Kenia Lechuga?

Con su presea de oro en Sevilla, España, la leyenda escarlata suma varios logros a lo largo de su carrera como atleta de alto rendimiento:

Fue finalista olímpica en Río 2016 y representó a México en Tokio 2020 y París 2024 Ganó la medalla de plata en el Mundial de Remo de Belgrado 2023 Se hizo con la presea de bronce en el Mundial de Remo 2025 en Shanghái Se consagró como campeona en la Copa Mundial de Remo 2025



¿Cómo le fue a Kenia Lechuga en Exatlón México?

Kenia Lechuga fue de las primeras atletas de alto rendimiento que inauguró la temporada 1 de Exatlón México la cual se estrenó el 16 de octubre de 2017, sin embargo, no pudo llegar a la gran final, pero sí se ganó todo el respeto y cariño del público.

