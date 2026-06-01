Ni redonda ni rectangular: así es la mesa perfecta para el comedor de tu cocina

A la hora de elegir una mesa para el comedor de la cocina, los expertos en interiorismo coinciden en que la forma es tan importante como el tamaño. En este contexto, la de forma ovalada gana protagonismo frente a las tradicionales opciones redondas o rectangulares, gracias a su capacidad para adaptarse a distintos ambientes y generar una sensación de mayor amplitud.

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Diseñadores reconocidos como Nate Berkus y Kelly Wearstler destacan que las formas curvas están marcando tendencia en el mobiliario actual. Además de aportar suavidad visual, ayudan a mejorar la circulación y crean espacios más acogedores para compartir comidas y reuniones familiares.

¿Por qué las mesas ovaladas son tendencia en las cocinas modernas en 2026?

La popularidad de este tipo de mesa responde tanto a razones estéticas como funcionales dentro del diseño de interiores:



Mejor circulación: facilita el movimiento alrededor de la mesa. Al no tener esquinas pronunciadas, las mesas ovaladas permiten desplazarse con mayor comodidad, especialmente en espacios reducidos.

facilita el movimiento alrededor de la mesa. Al no tener esquinas pronunciadas, las mesas ovaladas permiten desplazarse con mayor comodidad, especialmente en espacios reducidos. Mayor capacidad visual: aprovecha mejor la superficie. Su forma permite acomodar a más personas sin que el ambiente se vea recargado.

aprovecha mejor la superficie. Su forma permite acomodar a más personas sin que el ambiente se vea recargado. Diseño más suave y elegante: aporta armonía al espacio. Las líneas curvas ayudan a equilibrar la decoración y crean una sensación más acogedora.

aporta armonía al espacio. Las líneas curvas ayudan a equilibrar la decoración y crean una sensación más acogedora. Versatilidad decorativa: se adapta a diferentes estilos. Funcionan tanto en cocinas modernas como en ambientes clásicos, nórdicos o contemporáneos.

¿Cómo elegir la mesa ovalada ideal para tu comedor?

Antes de comprar una mesa, los especialistas recomiendan analizar las dimensiones del espacio y la distribución de los muebles.



Medir correctamente el área disponible: garantizar una circulación cómoda. Se recomienda dejar al menos 90 centímetros libres alrededor de la mesa.

garantizar una circulación cómoda. Se recomienda dejar al menos 90 centímetros libres alrededor de la mesa. Elegir materiales acordes al estilo del hogar: mantener coherencia visual. La madera aporta calidez, mientras que el cristal o los acabados lacados ofrecen una imagen más contemporánea.

mantener coherencia visual. La madera aporta calidez, mientras que el cristal o los acabados lacados ofrecen una imagen más contemporánea. Considerar el número de comensales habituales: priorizar la funcionalidad. Una mesa debe responder a las necesidades reales del hogar sin ocupar espacio innecesario.

priorizar la funcionalidad. Una mesa debe responder a las necesidades reales del hogar sin ocupar espacio innecesario. Acompañarla con sillas ligeras visualmente: reforzar la sensación de amplitud. Los diseños simples y de líneas limpias ayudan a mantener un ambiente equilibrado.

Nate Berkus ha destacado en varias ocasiones que el mobiliario con líneas suaves ayuda a crear ambientes más acogedores y funcionales. Esta característica es especialmente valiosa en las cocinas modernas y comedores renovados.