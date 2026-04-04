Se hace oficial el “Día de Peso Pluma” y el cantante recibe la llave de la ciudad en Texas

El artista de regional mexicano y corridos Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, regresó el pasado 3 de abril a su alma mater en San Antonio Texas, la escuela Samuel Clemens High School, donde el artista estudió cuando era más joven. Fue en ese estado del país américano en donde se declaró el "Día de Peso Pluma", hecho que marca el alcance internacional y fuerte que Hassan está logrando en este momento de su carrera. Por otro lado, el cantante fue galardonado al recibir la llave de la ciudad.

¿Cómo fue la visita de Peso Pluma a su antigua escuela “Samuel Clemens High School”?

A través de redes sociales la escuela compartió algunas imágenes en donde se puede ver que el artista disfrutó de momentos con los alumnos de la institución así como con la banda que forma parte del colegio. Por otro lado, el intérprete de “Nueva vida” regaló algunos vinilos, se tomó fotos con los estudiantes y algunos jóvenes tuvieron la oportunidad de tocar frente al cantante.

“Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros alumnos a perseguir sus sueños. Fue una experiencia inolvidable, llena de motivación y creatividad” fueron algunas de las palabras que la escuela dedicó al artista además de que expresaron lo agradecidos que se sentían por la visita de Peso Pluma y que hubiera convivido con los estudiantes de las próximas generaciones.

Pepe Aguilar presente en el concierto de Peso Pluma

Uno de los eventos más importantes que también ocurrieron el pasado 3 de abril en la carrera de Peso Pluma fue la presencia de Pepe Aguilar en su concierto, mismo que ofreció en San Antonio, Texas. “Lo respeto con mi alma, con mi vida y con mi corazón. Es un artista que siempre he escuchado desde que estaba niño”, fueron algunas de las palabras que Hassan dió, quien en todo momento se mostró muy felíz y agradecido de que el hijo de Antonio Aguilar estuviera presente.

“Es todo suyo, es todo suyo; muchas gracias” fue lo que Peso Pluma le dijo a Pepe Aguilar antes de que saliera al escenario. La canción con la que el intérprete de “Miedo” abrió fue con “El Rey”, tema que llenó de euforia y emoción a todo el público. Este encuentro marca la unión de dos artistas muy reconocidos en el género de la música regional mexicana.