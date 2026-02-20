FOTOS revelan la identidad del novio de Majo Aguilar

Aunque se sabía que las especulaciones eran ciertas, no había confirmación oficial de las partes. Sin embargo, en días recientes los artistas decidieron hacer público su amor. Ahora, Diego Bacter fue quien presumió orgulloso a su pareja. Esto es lo que se sabe de la relación y quiénes son estos dos famosos de la farándula mexicana.

¿Qué dijo Diego Bacter respecto de su relación con Majo Aguilar?

En las últimas semanas era un secreto a voces que estos dos pertenecientes a la industria musical estaban sosteniendo un romance-relación. Sin embargo, la primera en dar el paso de hacer público su amor fue la heredera de la dinastía Aguilar. Pues hace una semana publicó una foto con quien se presume como su novio: Diego Bacter.

El tema trascendió de tal forma, que ahora fue el también artista quien presumió a Majo en sus redes sociales. Hace unas horas colocó una serie de imágenes donde se ve disfrutando de su amada. La descripción de dicho mensaje dicta: Celebrar a la Magia, jugando con el nombre de su pareja y la palabra magia.

Con esto, los rumores que hablaban de una relación se confirmaron y todo indica que se encuentran en un lindo momento. Se les nota unidos, enfocados y listos para seguir avanzando en lo que tenga preparado el amor. Ninguno ha dado alguna entrevista o palabra pública ante los medios, pero no sería extraño que suceda a ala brevedad.

¿Quién es Diego Bacter, pareja de Majo Aguilar?

En general la vida privada de Majo ha sido muy mesurada y ella misma ha marcado una distancia de lo que ocurre con su siempre mencionada prima. Sin embargo se supo que terminó su relación de manera oficial con Diego Cerezo a mitades de 2025. Pero ahora fue otra figura dentro del rock nacional quien cautivó su corazón.

La pareja actual de la cantante de regional tiene una relación con uno de los integrantes (toca el bajo) de la banda de rock mexicano, Diego Rangel. En sus redes se encuentra como Diego Bacter y se sabe poco más de su vida privada, aunque sí es bastante constante en sus publicaciones de redes sociales.