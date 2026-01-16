¿Majo Aguilar estrena nuevo NOVIO? Internautas aseguran que se parece a Christian Nodal

Hace un par de meses, Majo Aguilar dio a conocer que había terminado su relación con el cantante Gil Cerezo, con quien quedó en muy buenos términos, y decidió darse un tiempo para ella misma. Sin embargo, el día de ayer, la cantante de regional mexicano subió un carrete de fotos en la plataforma de Instagram donde compartió una serie de fotos de sus últimos días y dejó al descubierto que probablemente ya está empezando una nueva relación.

¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar?

En el carrusel de fotos, Majo Aguilar compartió dos que llamaron la atención de los internautas, pues en una de ellas sale dándole un beso en la mejilla y en otra se ven muy cerca y ella se nota muy enamorada. La realidad es que la cantante no reveló nada sobre la identidad de su nueva pareja, ya que en las fotos la cara del hombre sale recortada.

Los internautas han empezado a hacer su propia investigación para saber quién es el misterioso hombre, y muchos comentaron que se parece a Christian Nodal , novio de su prima Ángela Aguilar, haciendo énfasis en que ambos tienen el mismo corte de cabello y el mismo estilo.

¿Quién es Gil Cerezo, el exnovio de Majo Aguilar?

Gil Cerezo es el vocalista de la famosa banda de Kinky y sostuvo una relación con Majo Aguilar por más de 4 años, en la cual jamás estuvieron envueltos en escándalos y preferían tener una relación sumamente privada, por lo que muy pocas veces se dejaron ver juntos ante los medios de comunicación.

A mediados del 2025, Majo y Gil dieron por terminada su relación y ambos revelaron a la prensa que habían quedado muy bien y sin resentimientos; sin embargo, Gil Cerezo comentó que el tiempo podría decir muchas cosas, por lo que dejó abierta la posibilidad de poder retomar su relación con la cantante.