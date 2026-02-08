En redes sociales se filtran fotos de la nueva pareja de Majo Aguilar

Majo Aguilar se ha destacado por hacer todo tipo de conciertos, con los cuales se ha encargado de mostrar su talento ante el público, eventos que rápidamente se han dado a conocer en redes. Sin embargo, ciertos aspectos de su vida privada se han quedado ocultos por el ojo público.

Anteriormente, nadie conocía quién era la nueva pareja de la cantante. Pero ahora ya se sabe de quién se trata, después de que se filtraran fotos al respecto en todas las redes sociales. Te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Quién es la pareja de Majo Aguilar?

Aunque Majo Aguilar en sus redes sociales subía fotos acompañada de alguien más, no era posible ver el rostro de la persona, dificultando la posibilidad de identificar a la persona. Sin embargo, gracias a un pequeño detalle, ya se ha dado a conocer de quién se trata.

En la cuenta de La Camaleona en Instagram, subió fotos de Diego Bacter, quien es integrante de Porter, donde fácilmente se le compara con una foto que subió Majo, donde vemos que lleva la misma gorra con los patrones idénticos. Además, el 5 de febrero se le vio a la cantante en la CDMX presentándose junto a la banda de su pareja, reforzando el posible romance.

Hasta el momento, no se ha confirmado la noticia por la joven cantante o por Diego Bacter por redes sociales. Sin embargo, no olvidemos que la cantante, al ser interceptada por los medios en el aeropuerto, confirmó ante los periodistas que ya tenía una nueva pareja, pero sin revelar de quién se trataba.

¿Quién es el exnovio de Majo Aguilar?

No olvidemos que previamente había experimentado una larga relación con Gil Cerezo, quien se destacaba por ser el vocalista de la agrupación Kinky, un noviazgo que duró alrededor de 4 años, hasta que a mediados del 2025 se anunció su ruptura. Algo sorprendente, considerando que tenían ciertos planes matrimoniales.

Ante la noticia sobre la nueva pareja de Majo Aguilar , se espera que en los próximos días formalice el anuncio de su noviazgo y confirme los rumores que se han disparado por todas las redes sociales.