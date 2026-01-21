Diego Boneta rompe el silencio sobre su supuesta pelea con Renata Notni

Diego Boneta , el reconocido actor mexicano, se encuentra en el ojo del huracán del chisme, desde que en redes sociales se difundió un video donde está en una supuesta pelea con su pareja Renata Notni en uno de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.

Muchos usuarios supusieron que se trató de una escena de celos. Sin embargo, después de varias especulaciones, el joven actor rompe el silencio para poder dar su declaración sobre el tema. Descubre qué fue lo que comentó.

¿Qué le pasó a Diego Boneta?

Diego Boneta fue cuestionado sobre las imágenes que se hicieron virales sobre la supuesta pelea con su pareja. El actor no se desvió del tema y respondió contundentemente sobre los hechos.

Detalló que él y Renata Notni son conscientes de que son figuras públicas, por lo que han hecho lo posible por mantener su vida personal protegida, fuera del ojo público, pero que entre las parejas es usual que discutan, además de que las redes sociales fácilmente pueden tergiversar la situación real.

Además de detallar que en situaciones así solamente les queda reírse y continuar. Aprovecho el momento para recalcar que, después de 4 años de una relación fuerte, ya se encuentran viviendo juntos, un momento clave para fortalecer la relación que mantiene con Renata Notni.

¿Por qué inició la pelea de Diego Boneta?

Los rumores empezaron en redes sociales, donde vemos al joven actor en la "casita" de Bad Bunny durante sus conciertos en CDMX. Dentro de los invitados podemos ver a Diego Boneta abrazando a Luis Gerardo Méndez y muy cerca de ellos estaba Eiza González. El supuesto detonante de la situación fue que Eiza estaba muy cerca bailando.

Posteriormente, en el concierto podemos ver a Boneta al lado de su pareja en una supuesta pelea , donde ella le jala el cabello. Aunque las imágenes son muy cortas, provocaron todo tipo de rumores. Con las declaraciones que dejó el actor, nos deja claro que su relación se mantiene estable, en especial al dar el importante paso de vivir juntos.