Esto se sabe de la ruptura de Diego Boneta y Renata Notni

Los nombres de Diego Boneta y Renata Notni vuelven a protagonizar las portadas de los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo. Es que lo que era un rumor terminó siendo confirmado por el actor que dejó en claro que el amor entre amor llegó a su fin.

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Desde hacía algunas semanas habían trascendidos que señalaban que la relación sentimental entre ambos actores había concluido pero era algo que ninguno de los dos había confirmado, ni desmentido. Finalmente, fue Diego Boneta quien rompió el silencio.

Diego Boneta confirmó el fin del amor

Fue en las últimas horas que Diego Boneta ofreció en declaraciones periodísticas aclaraciones en medio de tantos rumores. “Después de cinco años hay cosas que llegan al fin de su ciclo”, sentenció el actor confirmando la noticia.

“Lo único que puedo decir es que Renata es una mujer increíble”, añadió Boneta y remarcó que, a pesar de la separación, “hay muchísimo cariño y muchísimo respeto mutuo”.

Cierre de ciclo en buenos términos

El noviazgo entre Diego Boneta y Renata Notni trae distintos episodios que despertaron alertas entre los seguidores de ambos famosos. En algunas oportunidades, fueron grabados en video mientras discutían, motivo por el cual los rumores sobre un desgaste en la relación vienen acrecentándose desde hace tiempo.

“Fue una decisión mutua y cada quien quiere lo mejor para la otra persona”, expresó Boneta al ser consultado sobre la decisión tomada. Así, el actor dejó en claro que el cierre de la historia de amor que protagonizaron durante cinco años fue consensuado entre ambos.

“Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no y eso está bien”, remarcó Diego Boneta y aclaró que “dentro todo, creo que fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor”. Además, al ser cuestionado sobre los motivos por los que decidieron distanciarse, solo se limitó a responder que “esas cosas son más privadas”.