¿Terminó con Diego Boneta? Renata Notni aparece llorando en video

Sin lugar a dudas, la pareja de Renata Notni y Diego Boneta es una de las más queridas en el país ya que siempre se han mostrado como un noviazgo consolidado que se lleva a la perfección. Sin embargo, la actriz compartió un video en TikTok donde se la ve llorando y esto hizo encender las alarmas.

Muchos de los seguidores de Renata Notni al verla llorar comenzaron a especular sobre qué fue lo que le pudo haber pasado y, en su gran mayoría, apuntaron a una ruptura amorosa con el actor Diego Boneta.

¿Renata Notni y Diego Boneta terminaron su noviazgo?

En el video, la actriz anunció que tenía un mensaje muy importante que quería compartir con sus seguidores ya que de fondo sonaba la canción “La Perla”, de Rosalía. Esa canción se ha hecho viral en redes sociales como trend para expresar decepciones amorosas e indirectas a ex novios.

Sin embargo, tras la repercusión de su video llorando, Renata Notni aclaró que su anuncio no tiene nada que ver con Diego Boneta, ni con un corazón roto. Según detalló la propia actriz, el amor sigue intacto y el verdadero motivo de sus lágrimas había sido por una cebolla.

“Odio cortar la cebolla”, escribió Renata Notni en su video. De esta manera, sus seguidores se sintieron aliviados al descubrir que la razón de su llanto no era un adiós a Diego Boneta.

¿Hace cuánto Renata Notni y Diego Boneta son novios?

La pareja, que está felizmente enamorada y consolidada, lleva ya más de cuatro años de noviazgo. La relación entre Renata Notni y Diego Boneta inició en el año 2020 y desde entonces son inseparables.

En febrero del 2021, para el Día de San Valentín, el actor le envió flores a Renata Notni y en septiembre de ese mismo año oficializaron su relación. Ambos compartieron románticas postales juntos en Grecia y, desde entonces, esta querida pareja ha compartido viajes a diferentes destinos, donde se los ve muy enamorados y felices.