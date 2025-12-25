Actitud de Ángela Aguilar causa polémica durante entrega de juguetes, usuarios NO PERDONAN su comportamiento

Una vez más la familia Aguilar vuelve a ser el centro de atención en redes sociales luego de que se viralizara un video donde se muestra a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Christian Nodal, Leonardo y Aneliz Aguilar realizando una entrega de juguetes en el municipio de Tayahua, Zacatecas.

Los hechos se registraron la tarde de este 24 de diciembre de 2025, la familia recorrió varias calles del municipio a través de varias camionetas las cuales estaban cargadas de regalos. Las escenas fueron ampliamente compartidas en redes sociales.

Esta no sería la primera vez que la dinastía Aguilar realiza esta entrega, pues en diferentes ocasiones la familia celebra las fiestas decembrinas en Zacatecas y durante su estancia hacen esta entrega de juguetes en caravana con la intención de fortalecer lazos con la población local durante Navidad.

Así fue la reacción de los internautas a la entrega de juguetes por parte de la familia Aguilar y Nodal

Aunque miles celebraron la iniciativa y la alegría que llevó a los niños, varios internautas cuestionaron las intenciones detrás del gesto, señalando que la presencia mediática y las imágenes difundidas podrían opacar el altruismo de la acción. Algunos comentarios incluso hicieron referencia a la vida personal de Nodal.

Asimismo, hubo señalamientos donde indicaban que en ningún momento las camionetas se detenían para convivir con los niños, al contrario, parecía que querían irse de ahí lo más rápido, también hubo quienes señalaron a Ángela Aguilar de grosera, pues en las imágenes se ve como avienta los juguetes en lugar de dárselos en la mano.

Las fotos de Ángela sobre su Navidad familiar y decoración

Paralelamente a la entrega de juguetes, Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram varias fotografías de cómo estaba celebrando la Navidad junto a Christian Nodal y su familia en el rancho familiar El Soyate, ubicado también en Zacatecas.

Las imágenes muestran un ambiente íntimo y decorado con motivos navideños tradicionales, resaltando detalles como mobiliario y adornos inspirados en la cultura mexicana, así como espacios especialmente ambientados para la ocasión.

Instagram: Story angela_aguilar