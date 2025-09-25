¿Disfraz de infiel? Circulan en redes supuestos disfraces de Ángela Aguilar y Christian Nodal

En algunos videos de TikTok está circulando una imagen que muestra dos supuestos kits de disfraces inspirados en Ángela Aguilar y Christian Nodal. En estos aparentes kits para Halloween, los productos se titulan como “Disfraz de baja maridos” y “Disfraz de infiel”.

Conforme nos acercamos a esa época en que muchos quieren ponerse creativos con los disfraces de celebridades, usuarios de redes se están preguntando si la imagen es real.

Los supuestos disfraces de Ángela Aguilar y Christian Nodal

En la imagen que algunos creadores de contenido han retomado en sus cuentas de TikTok, aparecen dos disfraces para Halloween que supuestamente se venden bajo un tipo de empaque que ya es muy típico en esta temporada dentro de algunas tiendas de autoservicio.

Los dos supuestos disfraces tienen estampada una foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero en lugar de sus nombres llevan las leyendas “Disfraz de roba maridos” y “Disfraz de infiel”. En algunas de las imágenes que están circulando, los paquetes incluyen prendas y accesorios que son característicos de los esposos, como las arracadas de Ángela y el chaleco de Nodal.

No queda claro si los disfraces son reales ni quién las publicó por primera vez pero, por varias razones, es altamente probable que se trate de imágenes creadas con inteligencia artificial o con programas de edición, con la intención de que se convirtieran en memes.

Para empezar, en algunas de las imágenes que están circulando se aprecia que el precio de los kits está en dólares, lo que indicaría que no se venden en México sino internacionalmente. Además, hay distintas variantes de la imagen; por ejemplo, en algunas varía la expresión “roba maridos” por “quita maridos”.

Aunque no está comprobada la veracidad de las imágenes, usuarios de TikTok ya están reaccionando. En muchos comentarios se ríen de la idea o la celebran, mientras otras personas cuestionan si se trata de IA o defienden del constante ‘hate’ a los cantantes.

En 2024 se viralizaron grupos de jóvenes que se disfrazaron de Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal; habían pasado solo unos meses desde que se dio a conocer el romance de los cantantes de regional mexicano y se casaron.