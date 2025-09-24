“Lo mejor que puede hacer es ya no hablar": Angélica Vale confiesa que ya no quiere entrevistar a Ángela Aguilar

Entre la inmensa cantidad de ‘hate’ que Ángela Aguilar ha recibido en el último año, se han hecho videos recopilatorios de entrevistas o presentaciones que la cantante de regional mexicano ha tenido. Una de las entrevistas más virales fue con Angélica Vale, de manera que el ‘hate’ también ha llegado a ella.

En una entrevista reciente, la actriz y comediante confesó que hoy en día no entrevistaría de nuevo a Ángela Aguilar.

Angélica Vale asegura que ya no entrevistaría Ángela Aguilar, tras su video viral

A través de su cuenta de TikTok, el periodista de espectáculos Carlo Uriel compartió el fragmento de una entrevista que tuvo con Angélica Vale. En aquella plática, abordaron toda la polémica que ha rodeado a la hija de Pepe Aguilar. La actriz reveló que “a cada rato” la funan en sus redes sociales o en el contenido que comparte por entrevistas que le hizo años atrás.

En el video más viral, la intérprete de “Dime Como Quieres” dice que “las canciones ahorita están muy mal”, refiriéndose a las letras de éxitos de reggaeton. En respuesta, Angélica Vale exclama: “¡amo que lo diga una niña de 20 años!”. Luego, Ángela agrega que con esas canciones siente “como si estuviera haciendo algo malo”. Este intercambio les ha provocado críticas y burlas.

“Creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy, porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar”, dijo Angélica Vale a Carlo Uriel. “Ya no decir cosas por favor”.

Angélica Vale opina que Ángela Aguilar y Christian Nodal “no se han ayudado” para mejorar su imagen tras enamorarse y casarse. “Ese rollo de seguir hablando y seguir tratando de arreglar las cosas creo que le ha ido peor”.

La hija de Angélica María aclaró que las entrevistas que hizo a la cantante fueron mucho antes del escándalo con Nodal, y que su vínculo no pasa de eso. “Ni es mi hija, ni es mi sobrina”. Ella asegura que entrevistó por primera vez a Ángela cuando ésta tenía 15 años, y que la conoció cuando todavía era una niña.

Angélica Vale admitió que le duele todas las cosas que se dicen de Ángela Aguilar y el ‘hate’ que enfrenta constantemente en redes sociales. “Pero también debo de confesar que no se han ayudado nada con tantas cosas que han dicho”, dijo refiriéndose a la pareja.