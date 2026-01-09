Muere reconocida conductora de televisión

El mundo del espectáculo internacional ha vuelto a vestirse de luto tras la confirmación de la muerte de Elle Simone Scott . La famosa chef y conductora de televisión tenía 49 años de edad y llevaba 10 años luchando contra un cáncer de ovario.

La noticia cayó como una cubeta de agua fría entre sus seguidores y quienes compartieron algunos de los proyectos laborales en los que se embarcó. Ahora, en las redes sociales se multiplican las fotografías de Elle Simone Scott y los mensajes de despedida.

¿Cómo informaron la muerte de Elle Simone Scott?

Fue a través de redes sociales que la triste noticia sobre la muerte de Elle Simone Scott comenzó a difundirse. Una de las personas que lo hizo público fue la chef Carla Phall quien compartió una fotografía de la conductora junto a un emotivo comunicado de despedida.

“La chef Elle Simone Scott era una amiga, una fuerza y una pionera. Ella apareció con excelencia, generosidad y profundo amor por la comida y la comunidad. En America’s Test Kitchen, ayudó a abrir puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo—convirtiéndose en una de las primeras mujeres negras que el público vio en la cocina de prueba, y haciéndolo con gracia, autoridad y alegría. Ella no solo probó recetas; cambió el aspecto de la representación en los medios de comunicación de alimentos”, remarca el posteo que confirmaba su muerte.

¿De qué murió Elle Simone Scott?

El posteo con el que Carla Phall despidió a Elle Simone Scott destacaba que “su voz importaba. Su trabajo importaba. Ella importaba”, pero además dejaba en claro el motivo por el cual se produjo el deceso de la conductora.

“Elle enfrentó el cáncer de ovario con coraje y honestidad, usando su plataforma para educar, abogar y elevar incluso mientras luchaba por su vida. Ese tipo de fuerza deja una marca. Te honramos, Elle. Tu legado vive en cada cocina que inspiraste y cada cocinero que finalmente se vio reflejado. Descansa en paz, hermana”, concluye el posteo que confirma que Elle Simone Scott luchó contra esta severa enfermedad desde el año 2016.

