ÚLTIMA HORA: Muere actriz mexicana, recordada por telenovelas icónicas, a los 79 años

La industria de las telenovelas mexicanas se encuentra de luto este miércoles 22 de abril. A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la muerte de Karina Duprez, actriz recordada por producciones como "Rosa salvaje" y "Mundo de juguete". Tenía 79 años de edad.

Karina Duprez era hija de la actriz Magda Guzmán, otra emblemática figura de las telenovelas nacionales y quien falleció hace poco más de una década. A su vez, es madre de la también actriz Magda Karina; esta última todavía no se manifiesta en redes sociales acerca del deceso.

El actor Chris Pazcal, hijo de Magda Karina y nieto de Karina Duprez, publicó un conmovedor mensaje para despedir a su abuela. "No hay palabras que puedan describir lo agradecido que estoy con la vida por haberte tenido en mi camino", escribió en un post de Instagram con un carrusel de fotografías. "Fuiste una luz constante, una presencia llena de amor, de fuerza y de una lealtad que marcó mi vida para siempre".

Figuras como la actriz Laura Flores han comenzado a publicar condolencias y mensajes recordando a Karina Duprez. Flores, quien fue dirigida por ella en una telenovela infantil, le agradeció. "Tú cuidaste de mi embarazo cuando me dirigías", escribió.

Quién era Karina Duprez, actriz de telenovelas que murió hoy, 22 de abril

Karina Duprez creció en un ambiente artístico debido a que su madre, Magda Guzmán, trabajó durante la Época de Oro del cine mexicano y posteriormente se convirtió en un ícono de las telenovelas. Comenzó su carrera como actriz en los años 70 y por décadas también fungió como directora.

En su trayectoria coincidió con intérpretes como Helena Rojo, Alma Muriel y Verónica Castro; protagonizó la telenovela "Vivir enamorada" y participó en otros títulos como "La fuerza del amor". Siendo directora, destacó por su trabajo en producciones como "Agujetas de color de rosa", "La usurpadora" y "Gotita de amor".