Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían tomado una importante decisión en medio de los rumores de su separación

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en medio de un nuevo escándalo relacionado con una supuesta crisis matrimonial que se habría complicado tras la publicación del videoclip ‘Un Vals’ del músico mexicano. Sin embargo, la pareja habría tomado una importante decisión para contrarrestar estos señalamientos.

Y es que, según el periodista Alex Rodríguez, de ¡Siéntese quien pueda!, ambos decidieron “desconectarse” de las redes sociales para evitar ver los chismes que surgieron. Esta versión fue mencionada primero por el comunicador Jomari Goyso, de Despierta América. Esto explicaría por qué Nodal y Ángela no se han pronunciado para aclarar lo que pasa en su relación.

Asimismo, Rodríguez confirmó que tanto Ángela como Nodal se encuentran “bien” en su casa y que no enfrentan problemas maritales, como se especula en redes sociales.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían en una crisis matrimonial que se habría intensificado a raíz del lanzamiento del video de ‘Un Vals’, donde aparece la modelo Dagna Mata, quien fue señalada por su similitud física con Cazzu, exnovia de Nodal, pero también con rasgos similares a la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en medio de un nuevo escándalo.|(Instagram @angela_aguilar_)

Los rumores crecieron después de que Gustavo Adolfo Infante señalara que la relación estaba pendiendo de un hilo y que este hecho fue la gota que derramó el vaso. La revista People en Español también consultó a una fuente que confirmó que habría discusiones entre la pareja.

Esto dijo Pepe Aguilar sobre la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El rumor creció aún más tras una declaración de Pepe Aguilar, cuando reporteros de Ventaneando lo cuestionaron sobre la situación familiar, la cancelación de la boda programada para mayo, y respondió que “no era vocero” de su hija.

“Pregúntenle a Ángela”, dijo el cantante en tono de burla después de un evento en la CDMX.

Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo con rumores sobre una posible infidelidad por parte de “El Forajido” y versiones que aseguran que ya no viven juntos. Sin embargo, hasta ahora, nada de esto ha sido confirmado.