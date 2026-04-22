Los signos que son castigados por el universo a partir del 22 de abril: predicciones de la lluvia de estrellas ‘Líridas’

Hoy 22 de abril, la lluvia de estrellas ‘Líridas’ se acerca al planeta Tierra como cada año, activando un portal energético que sacude lo emocional, lo mental y, sobre todo, lo kármico. Según la astrología , este impresionante evento está vinculado simbólicamente con la constelación de Lyra, que impulsará revelaciones, cierres y ajustes inevitables.

En ese sentido, son 4 los signos zodiacales que notarán más los cambios, a través de “ castigos ” que se manifiestan como procesos de corrección energética.

Los signos que tienen un castigo por superar

Tauro : Con el Sol transitando tu signo, las Líridas te confrontan directamente. Viejas decisiones, especialmente en lo económico y emocional, regresan para que tomes responsabilidad. Si has evitado cambios, sentirás presión interna y externa .

: Con el Sol transitando tu signo, las Líridas te confrontan directamente. Viejas decisiones, especialmente en lo económico y emocional, regresan para que tomes responsabilidad. . Leo : Tu necesidad de control y reconocimiento se ve sacudida. Las Líridas impactan tu zona profesional, generando tensiones o cuestionamientos sobre tu rumbo. Es momento de soltar el ego y replantear objetivos .

: Tu necesidad de control y reconocimiento se ve sacudida. Las Líridas impactan tu zona profesional, generando tensiones o cuestionamientos sobre tu rumbo. Es momento de . Escorpio : Es el signo más intensamente tocado. Este fenómeno activa tu eje de relaciones, sacando a la luz traiciones, secretos o verdades incómodas. Lo que no es auténtico se rompe.

: Es el signo más intensamente tocado. Este fenómeno activa tu eje de relaciones, sacando a la luz traiciones, secretos o verdades incómodas. Acuario: Las Líridas remueven tu estabilidad emocional. Puedes experimentar conflictos familiares o sensación de desarraigo. El universo te empuja a reconectar con tu base emocional.

Video: ¿Cuándo y dónde ver la Lluvia de estrellas Líridas 2026 en Morelos?https://t.co/Kl1lzkhzUA — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) April 22, 2026

¿Qué energía cambiará en los signos por la lluvia de estrellas ‘Líridas’ 2026?

Si bien estos 4 signos serán los que sufran más los efectos del paso de la lluvia de estrellas ‘Líridas’ 2026, el resto del círculo zodiacal también verá ligeros ajustes de un despertar energético.

Habrá claridad mental tras días de impulsividad, inicio de nuevos ciclos, revelaciones internarnas, sueños intensos, cambios de amistades o círculos sociales completos, redefinición de metas profesionales, transformación emocional, crisis y ajuste en rutinas.

La lluvia de estrellas ‘líridas’ se podrá ver a simple vista.|(CANVA)

El efecto de la energía de las ‘Líridas’ impactará con un pico energético del 21 al 23 de abril, con un efecto residual hasta el 30 de abril. Algunos signos podrían sentirse vulnerables emocionalmente hasta la primera semana de mayo, según las predicciones.

¿Dónde ver la lluvia de estrellas ‘Líridas’ 2026 desde México?

Este año 2026, la lluvia de estrellas ‘Líridas’ están activas desde el 14 al 30 de abril, pero su punto más visible es hoy miércoles 22 de abril. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, este fenómeno podrá verse a simple vista (aunque de preferencia alejado de la contaminación lumínica). El mejor momento es durante la madrugada, después de medianoche y antes del amanecer.