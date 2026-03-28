Dulce María anuncia el nacimiento de su hija con VIDEO: “Llegaste a darnos paz en medio de lo agitado”

El pasado 27 de marzo, la reconocida cantante Dulce María anunció el nacimiento de su segunda hija llamada Fernanda. La noticia fue compartida a través de un video en el que se pueden observar diversas manos tapando las de la recién nacida.

¿Cómo anunció Dulce María la llegada de su hija?

A través de una publicación en su cuenta de instagram, la reconocida cantante y actriz expresó su felicidad con la llegada de su hija, quién ahora es hermana de María Paula, su primera hija. “llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida” fueron algunas de las palabras que la actriz compartió señalando que solo ellos sabían todo lo que habían tenido que pasar para que la bebé estuviera en sus brazos. También expresó lo agradecida que se sentía ya que la pequeña llegaba a completar su familia.

La publicación, que actualmente cuenta con más de cuatrocientos mil me gusta, ha tenido miles de comentarios por parte de sus fans, quienes le han expresado todas sus felicitaciones. Por otro lado, la cantante también ha recibido mensajes de cariño por parte de figuras del medio artístico como Alexis Ayala, David Chocarro, Fernanda Castillo, Fernanda Malo, Carlos Rivera, Uriel Santana, Karla Díaz, Regina Murguia, entre otros.

¿Quién es el esposo de Dulce María?

El esposo de Dulce María y padre de sus hijas es Paco Álvarez, un escritor y productor que ha destacado en la industria cinematográfica y musical. Ambos se casaron en 2019 y un año después tuvieron a su primera hija llamada María Paula. Paco ha sido reconocido por su trabajo con premios como el Honorable Mention Award del Metropolitan Film festival de Nueva York y la mención honorífica en el Binational Independent Film de Texas.

La pareja se conoció durante la filmación del video “No sé llorar” en el año 2016 aunque fue en 2017 cuando ambos comenzaron su romance. Su boda se llevó a cabo dos años después en Tequesquitengo, en el estado de Morelos.

¿Quién es Dulce María?

Dulce María Espinosa Saviñón, mejor conocida como Dulce María en el medio artístico es una reconocida cantante y actriz mexicana. Su carrera comenzó a los 5 años de edad y ha estado llena de diversos proyectos en televisión. Sin embargo, también ha incursionado como solista en la música ya que cuenta con temas como “Inevitable”, “No Sé Llorar”, “Ya No”, “Ingenua”, entre otros. Actualmente se encuentra disfrutando de su maternidad con la llegada de su segunda hija.