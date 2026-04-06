Querido actor de La Oficina México sufre terrible pérdida: “te despido celebrando tu vida”

En las últimas horas, fans de la serie “La Oficina” se han mostrado conmovidos y mandando sus muestras de cariño y solidaridad a Edgar Villa, luego de que confirmara a través de sus redes sociales la repentina muerte de su madre.

Mediante su cuenta de Instagram, el actor colgó una imagen de su madre junto con un mensaje cargado de emoción: “Te despido celebrando tu vida”, indicó el artista quien también dejó ver el profundo vínculo que lo unía con su mamá

Asimismo, el actor dejó ver que su madre fue “su amiga, confidente y cómplice”, destacando el amor y el esfuerzo que realizó a lo largo de su vida y que finalmente fue cosechado con éxito. Tras esta despedida, sus palabras rápidamente generaron reacciones de apoyo por parte de seguidores, compañeros, familiares y colegas del medio.