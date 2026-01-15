Édgar Vivar se le va con todo a Carlos Villagrán por la polémica que se ha hecho viral en redes

Édgar Vivar es un actor muy querido en el mundo de la farándula mexicana, quien por muchos años se ha logrado mantener en la actuación, ya sea participando en diversas películas o series.

Sin embargo, ahora el reconocido artista, frente a medios de comunicación, criticó fuertemente a su colega Carlos Villagrán, quien se vio envuelto en la polémica debido a un video viral en redes. Te contamos qué fue lo que ocurrió.

¿Qué le pasó a Édgar Vivar?

Para entender mejor la polémica, hay que entender qué fue lo que hizo Carlos Villagrán. Todo empezó con un video viral en redes, donde el actor empieza a interpretar el personaje de “Quico” frente a un niño. Le dijo: “¿Tú eres Ñoño?”, haciendo referencia al papel que en algún momento interpretó Édgar Vivar.

Dichas acciones generaron una ola de comentarios; mientras algunos tomaban la situación con humor, muchos otros lo criticaron, resaltando quienes criticaron el humor del actor y señalaron que solamente podría haber hecho la voz del personaje y regalarle un abrazo.

El actor Vivar no se quedó callado frente a la prensa, quien recalcó que la comedia que ellos manejaron es muy distinta a la de ahora, puesto que era humor que marcaba la diferencia de los demás, pero que ahora es algo que ya no se puede hacer. Por lo que uno está expuesto en las redes sociales, por lo que deben ser cuidadosos como comediantes.

Recientemente, el querido actor Édgar Vivar se vio envuelto en la polémica, puesto que se hizo viral en redes sociales la supuesta noticia de su muerte, generando gran conmoción para quienes lo han visto actuar en diversos proyectos.

Al final, el mismo artista fue el encargado de aclarar todos los rumores al respecto, dejando en claro que las noticias falsas y malas suelen expandirse con gran rapidez. Con los hechos que le ocurrieron a Carlos Villagrán , abren nuevamente el debate sobre el humor que dominó en México durante muchos años, donde se enmarcan las características físicas de los demás.