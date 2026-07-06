Manualidades en casa: 4 ideas de animales amigurumi para niños

Los hobbies son muy importantes en los niños, en especial aquellos que estimulan su creatividad y ejercitan sus habilidades motrices, según un artículo de The Childrens Museum of Sonoma County. Y para estos propósitos, las manualidades representan una excelente opción de entretenimiento saludable y sirven para que creen sus propios juguetes, como los amigurumis de animales hechos en crochet para decorar.

Los 4 animales más tiernos para hacer en amigurumis: fáciles para niños