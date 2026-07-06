Manualidades en casa: 4 ideas de animales amigurumi para niños
Si quieres inculcarle un nuevo pasatiempo a tus hijos, prueba con las manualidades tejidas que son perfectas para que se entretengan y usen su imaginación.
Los hobbies son muy importantes en los niños, en especial aquellos que estimulan su creatividad y ejercitan sus habilidades motrices, según un artículo de The Childrens Museum of Sonoma County. Y para estos propósitos, las manualidades representan una excelente opción de entretenimiento saludable y sirven para que creen sus propios juguetes, como los amigurumis de animales hechos en crochet para decorar.
Los 4 animales más tiernos para hacer en amigurumis: fáciles para niños
Dinosaurio creativo bordado. Si tus hijos están en la etapa de sentirse fascinados con los dinosaurios, qué mejor que ponerlos a hacer amigurumis con manualidades de crochet. Lo mejor es que le pueden poner los colores que quieran e ir agregando detalles llamativos, como una cola muy larga o una espalda con muchas crestas para que se vea imponente.
Perritos o gatitos de crochet. Las mascotas son grandes compañeros de aventuras para los pequeños, así que no es extraño que se sientan fascinados con ellos y hasta quieran tener artículos inspirados en estos animalitos. Por ejemplo, los gatitos y perritos que están fabricados con punto de crochet y que se pueden personalizar para que parezcan réplicas. El secreto está en elegir los colores de estambre correctos.
Pingüinos adorables para niños. Otra de las especies que se ven súper tiernas como muñecos de crochet, son los pingüinos en formato de manualidades tipo amigurumi. Aquí lo más importante es que su silueta esté "pachoncita" para que lo puedan abrazar. Enfócate principalmente en su pelaje con hilos de color negro y blanco; y no olvides que su pancita quede redonda como esta especie usualmente la tiene.
Ositos de crochet hechos en casa. Los osos de felpa son de los juguetes más tradicionales para niños, aunque en los últimos años se han ido renovando y ya se pueden fabricar en bordados tipo crochet. Una ventaja de estas ideas de manualidades para hacer en casa con pocos materiales, es que se puede hacer de diferentes tamaños y combinaciones de colores para que queden lindos.