Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7: “Los cuchillos NUNCA pueden meterse a las ollas”

Las buenas prácticas son elementales para todo buen cocinero, pues demuestran el cuidado y esmero que se le pone a las preparaciones desde el primer momento. Es por esto que la Chef Isabel Carvajal tiene requisito que los cocineros de MasterChef 24/7 le den un uso adecuado a las instalaciones; desde los hornos hasta las cacerolas, pues son igual de importantes.

Así lo demostró durante su lección de este lunes 6 de julio, cuando se dio cuenta de que Emmanuel estaba usando un cuchillo para corroborar la cocción de su proteína. Y aunque en cualquier otra circunstancia esto habría sido algo normal, para la "Maestra del fuego" lo problemático era que lo hizo directamente sobre la olla y aún teniendo el fuego encendido.

Por lo que no dudó en acercarse al participante y reiterarle puntualmente: "Los cuchillos nunca van en las ollas, para eso tenemos otros utensilios, con la punta jamás", sentenció mientras le mostraba que lo ideal era usar un trinche, ya que precisamente esa es su función.

¿Por qué no se pueden picar cosas con cuchillos en una olla o sartén?

La restricción que la Chef Isabel Carvajal le puso a los cocineros de MasterChef 24/7 sobre el manejo de los utensilios no es nueva, ya que en lecciones anteriores les ha dicho que la razón principal detrás de estas prácticas es el preservar el buen estado de todo el mobiliario. De acuerdo con las explicaciones que la "Maestra del fuego" ha dado, cuando se trabaja en una cocina profesional, descuidar los utensilios es una forma de tirar dinero a la basura.

La Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7 siempre es muy insistente en decir que los cuchillos no se meten a ollas ni sartenes|ESPECIAL

Esto porque se van maltratando de manera prematura y se vuelve necesario cambiarlos mucho más rápido de lo que debería hacerse en un "uso normal". Así que lo mejor es que cuando se quieran checar las cocciones, se recurra a los llamados "tenedores de trinchar" para sentir la consistencia. O bien, sacar una porción de las cacerolas encendidas y cortarlo con el cuchillo sobre una tabla limpia.