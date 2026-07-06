Qué hacer con los huacales, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar el patio

Los huacales son una pequeña caja de madera que se suele usar para transportar ciertos alimentos o productos. Lo que pocos saben es que es una estructura que podemos aprovechar al máximo, renovando su aspecto y dándole una segunda vida.

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Si tienes algunos en casa, no los deseches; mejor hay que reutilizarlos para poder decorar el patio. Aprovecha aquel tesoro que tienes en tu hogar, además de mejorar su aspecto.

¿Cómo usar los huacales de madera?

Los huacales pueden usarse de diversas formas; son unos elementos que fácilmente puedes reutilizar; solamente es cuestión de un poco de creatividad. Estas son 3 ideas que puedes aprovechar para decorar el patio:

Huerto casero: Toma tu huacal, engrapa en las paredes unas cajas de tetrapack y en la parte de abajo haz varios huecos. Solamente agrega la tierra y las plantas que vayas a cuidar.

Estantes bonitos: Píntalos de tu color preferido, para después adherirlos en la pared que quieras o apílalos; podrás usarlos para colgar algunos elementos decorativos. Puedes agregarles unas luces LED, pero ten cuidado si piensas dejarlas en espacios muy expuestos, ya que la lluvia podría perjudicar su funcionamiento.

Mesa pequeña: Ideal para una parrilla; puedes pintarlo y colocarlo como mesa pequeña para colocar algunos accesorios.

Al tratarse de manualidades que se van a quedar en el exterior, se recomienda decorarlas con el uso de pintura a prueba de agua, con la finalidad de que puedan soportar los climas del exterior con facilidad.

¿Dónde puedo conseguir huacales?

Si quieres intentar las manualidades que te explicamos, pero no cuentas con huacales, no te preocupes, ya que puedes conseguirlos en tiendas de manualidades que los venden o en algunos supermercados. Sus costos van entre los 15 pesos hasta los 200 pesos, pero todo dependerá del lugar que te lo ofrezca.

Aprovecha esta oportunidad para decorar tu patio con técnicas originales mientras disminuyes la generación de residuos en tu casa. No dejes pasar más tiempo y logra reutilizarlos fácilmente.