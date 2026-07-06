¿Hay que dormir 8 horas? Qué dice la ciencia sobre el sueño ideal

Cada vez que se habla sobre la salud de las personas se hace foco en los hábitos. Aquí es donde se pone el foco en una alimentación balanceada y en la actividad física como los pilares de un organismo fuerte, pero también lo es el descanso.

Dormir forma parte de los hábitos saludables recomendados por los expertos en salud y es que el cuerpo y nuestro cerebro, principalmente, requieren de un descanso que siempre es señalado como “reparador”. En este punto, se habla de respectar 8 horas de descanso diario, pero nuevos estudios traen datos muy interesantes.

Descanso y salud

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que un descanso adecuado y de calidad cada noche es esencial para una buena salud. Sus expertos remarcan que el sueño sienta las bases de todos nuestros hábitos y decisiones diarias, mientras que la falta de un sueño reparador puede afectar negativamente nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad para concentrarnos en las tareas cotidianas.

#Salud #Descanso ♬ original sound - Doctor La Rosa @dr.larosa 😴 Dormir de más puede ser peor que dormir de menos. Según estudios, el menor riesgo de mortalidad no se encuentra en dormir ocho horas, sino siete. El riesgo aumenta más rápido cuando dormimos en exceso que cuando dormimos poco. Por eso, es más importante enfocarse en la calidad del sueño que en la cantidad. 📊 Muchos estudios sobre el sueño pueden estar sesgados. En su mayoría, no se hacen con personas sanas, lo que distorsiona los resultados. Dormir 8:45 o 9 horas no siempre es señal de salud; muchas veces puede reflejar problemas como depresión o enfermedades. 🧠 Lo importante es analizar tus propios datos. Si tienes un dispositivo que mide tu sueño, es probable que descubras que necesitas no solo mejor calidad, sino también más tiempo durmiendo. Cada cuerpo es diferente, y tus parámetros personales son los que deben guiarte. 📱 En los últimos dos siglos, perdimos horas de sueño por la aparición de la luz eléctrica, y el uso de pantallas LED lo ha empeorado. Dormir con el celular cerca es una mala idea, pero más allá de lo obvio, la evidencia actual sobre el sueño nos revela verdades que quizás no esperábamos. #Sueño

Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día, sintetiza un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos). En este marco, advierten que diferentes personas necesitan diferentes cantidades de horas de sueño, aunque señala que la mayoría de los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño por noche para una buena salud y funcionamiento mental.

¿Hay que dormir 8 horas?

Más allá de lo señalado anteriormente, estudios recientes están poniendo en duda la necesidad de dormir entre 7 u 8 horas por día para beneficiar a nuestra salud. "No se le puede asignar un valor promedio al sueño y suponer que todo el mundo debe ajustarse a ese número", sentencia el profesor Russell Foster, director del Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño de la Universidad de Oxford.

Esto se debe a que las investigaciones revelan que el tiempo de descanso varía según el individuo, su edad, sexo y nivel de actividad. Lo que se debe tener en cuenta es poder garantizar la regularidad y la calidad del sueño, mientras que otro factor a tener en cuenta es que si una persona se despierta con energía, mantiene un buen estado de ánimo y no depende de estimulantes para funcionar adecuadamente, las horas de sueño que tiene son las adecuadas para su organismo, sin importar si son muchos menos que las 8 horas que por lo general se recomiendan.