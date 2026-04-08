¿Podría ir a prisión? Eduardo Yañez asiste a audiencia por presunto robo de celular

Este 8 de abril el actor mexicano Eduardo Yañez asistió a una audiencia legal debido a que es acusado por parte de una reportera de robar su celular. Hasta el momento se sabe que el próximo 7 de mayo el actor tendrá otra audiencia. Sin embargo, Yañez se ha pronunciado ante los hechos y ha emitido su opinión sobre la situación que atraviesa.

¿Por qué Eduardo Yañez es acusado de robar un celular?

En 2024 durante un evento, en una alfombra roja el actor mexicano Eduardo Yañez fue cuestionado por parte de una reportera (Patricia Cuevas) sobre su religión, pero de acuerdo con ella el actor tomó muy mal la pregunta y la agredió quitándole su celular. “En la alfombra no quería pasar. Y le dije ‘¿por qué no quieres a la prensa Lalo?’. Volteó, me rompió el [soporte del] selfie, me quitó mi celular y no me lo quiso regresar” fue parte de lo que la periodista declaró además de que expresó que en ese momento sintió miedo. Por su parte en ese momento aclaró que pondría una demanda en contra del actor “Está apoderado de mi celular, es mi herramienta de trabajo. Si lo voy a denunciar”, expresó.

Por otro lado, de acuerdo con declaraciones recientes, el actor aseguró que buscó regresar el dispositivo, pero que la periodista no lo aceptó “Yo hice así, lo agarré, se lo devolví, no lo quiso recibir y esa es la verdad”.

¿Qué dijo Eduardo Yañez sobre su asistencia legal a una audiencia por robo de un celular?

El actor mexicano expresó su opinión diciendo que la periodista estaba en su derecho de decir lo que ella consideraba. Sin embargo, dijo que él diría su parte ya que había ocurrido una persecución y la mujer lo había agredido en la cara. Por su parte dijo que no tiene razones para robarse el celular de alguien. “Yo creo que el sistema en este momento, en mi caso, está perdiendo el tiempo y hay un chorro de delincuentes, desaparecidos” fue parte de la declaración que el actor dió a diversos medios de comunicación. Hasta el momento los abogados de la periodista han declarado a la prensa que la próxima audiencia será el 7 de mayo y en caso de que el actor no asista habrá una orden de aprehensión en su contra.

¿Quién es Eduardo Yañez?

Eduardo Yáñez Luévano, mejor conocido como “Eduardo Yáñez” en el mundo artístico es un actor mexicano que tiene más de 40 años de trayectoria profesional y ha participado en diversos proyectos televisivos así como también ha hecho apariciones en la pantalla grande. No solo ha debutado en proyectos nacionales sino que ha sido parte de otros a nivel internacional ya que partició en He Punisher y las series CSI: Miami y Cold Case.