¿Le fueron infiel? Eduin Caz lanza mensaje a su esposa y se incrementa la polémica

Eduin Caz , quien se ha vuelto una de las personalidades más famosas al interior del país gracias a su talento musical, ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales luego del mensaje que publicó, mismo que llega en medio de los rumores de una supuesta infidelidad de parte de su esposa. ¿Qué fue lo que dijo?

Fue a través de distintos espacios informativos que se dio a conocer el rumor de una supuesta infidelidad de parte de Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz quien, supuestamente, le habría puesto los cuernos con El Yaki, padrino de su hijo y un gran amigo del propio cantante. Ahora bien, ¿qué dijo el integrante de Grupo Firme al respecto?

Esto dijo Eduin Caz tras rumores de infidelidad de su esposa

Vale mencionar que los rumores de infidelidad comenzaron luego de que Daisy compartiera un video con el tema Todo Lo Que Fue de fondo, el cual habla precisamente de un acto de infidelidad. Además, este coincide con la vez en que Anahy perdonó a Eduin Caz en 2024 ante las infidelidades ocasionadas por el cantante.

Ante esta situación, y en medio de todos los rumores que circulan en internet, el vocalista de Grupo Firme tomó la decisión de lanzar un mensaje en donde celebra su 11 aniversario de bodas a través de una fotografía en donde lucen en la Torre Eiffel. Además, esta se acompaña de un beso, así como un ramo de rosas que sostiene con la mano.

Por si esto fuera poco, Eduin Caz escribió en la publicación “Feliz 11 aniversario”, por lo que Daisy se dijo muy feliz y agradecida por formar parte de la vida de este cantante: “Un llorar por las sorpresas de este aniversario, 11 años celebrados de la mejor manera, estar contigo y viviendo un sueño es lo más bonito que puede pasarme”.

¿Cuándo y cómo comenzó el romance entre Eduin Caz y su esposa?

Daisy Anahy y Eduin Caz se conocieron hace más de 15 años , más precisamente en el 2009, cuando ambos aún estudiaban en la preparatoria. Después de más de cinco años de noviazgo decidieron casarse, y aunque han vivido tiempos complicados, ambos han demostrado que, hasta ahora, su relación sigue plena y fuerte.