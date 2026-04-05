¿Quién es ella? Bogueto aparece de la mano con desconocida que NO era su esposa (VIDEO)

El Bogueto fue captado tomado de la mano con otra mujer que no era su esposa, todo esto quedó grabado a través de un video que se ha hecho viral en las redes sociales. Al parecer, esta fémina que acompaña al cantante es la creadora de contenido, Mariana Grimaldi, quien es conocida en internet como “La Niña Fresa”.

En este video se puede ver al Bogueto muy cariñoso con la YouTuber, y en las imágenes que ya se hicieron virales, han desatado una serie de comentarios sobre la posible infidelidad a su esposa, quien responde al nombre de Ximena Flores, quien es la actual pareja del capitalino y además es esposa y madre de su primera hija.

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Cabe señalar que, este multimedia fue revelado por un periodista de espectáculos llamado Ernesto Buitrón, donde se le ve al reguetonero caminando con una joven que lleva un vestido rosa, y algunos usuarios señalan que, es Mariana Grimaldi. Por otro lado, la historia de amor con Ximena Flores era una de las anécdotas que más contaban, puesto que, su esposa estuvo con él desde antes de que este se volviera famoso.

Por otro lado, aunque en un inicio este video causó gran revuelo, dicho multimedia fue grabado en el 2024, y se aclaró que, sí se vieron juntos porque los dos tuvieron una colaboración en un video musical; de hecho, hasta el momento no se ha revelado que mantengan una relación secreta o que el cantante haya decidido concluir su matrimonio con la madre de su hija.

¿Quién es Mariana "La Niña Fresa?

Mariana “La Niña Fresa” es una creadora de contenido y tiktoker que conoció la fama durante la pandemia del 2020, además fue pareja sentimental de Ron Roneos, uno de los líderes de Qué Pario; para el 2023 estuvo envuelta en el ojo del huracán luego de que tuviera problemas con Ron, y hasta la fecha sigue subiendo contenido a sus cuentas oficiales de redes sociales.