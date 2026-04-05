Alfredo Adame revela la millonaria cifra que cobró por pelear contra Carlos Trejo

Una de las peleas entre dos personajes de la farándula más esperadas de todos los tiempos, fue la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo; estos dos se midieron en el pasado evento del Ring Royale 2026, el cual se llevó a cabo en Arena Monterrey en el pasado mes de marzo; sin embargo, quien se llevó una cifra millonaria por participar en este show deportivo fue el Golden Boy, y de acuerdo con una entrevista, el actor se habría embolsado por lo menos doscientos cincuenta mil dólares, 100 mil por subirse y otros 150 por puros patrocinios.

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¿Cuánto ganó Carlos Trejo por pelear contra Alfredo Adame en Ring Royale 2026?

En esta misma entrevista que dio Alfredo Adame en una conversación con Yordi Rosado, el ganador de una de las peleas de Ring Royale reveló que, su contrincante Carlos Trejo se habría llevado nada más 300 mil pesos, y añadió diciendo que: “No vale más”; esta diferencia financiera se convirtió en uno de los puntos más comentados entre estos dos personajes de la televisión mexicana.

Por otro lado, aunque el conflicto entre ellos se ha “terminado”, Alfredo Adame dijo que, dejando a un lado el dinero, señaló al cazafantasmas como un “muerto de hambre” y aseguró que, si le hubieran dado 50, los toma. En esta misma charla, añadió diciendo que, su enemigo ya se le había rajado dos veces porque supuestamente le tiene miedo.

¿Cómo iniciaron los conflictos entre Carlos Adame vs Carlos Trejo?

La enemistad entre Adame y Carlos Trejo inició desde hace más de 20 años atrás, de acuerdo con algunas versiones de ambos personajes, todo comenzó en los foros de televisión, la cual fue evolucionando a una guerra personal de dimes y diretes, amenazas, conferencias de prensa llenas de violencia, incluso por los juzgados.

El pleito inició en el año 2000, cuando Alfredo Adame era uno de los conductores más famosos y queridos de la televisión mexicana; mientras que, el cazafantasmas vivía el éxito de su historia plasmada en el libro de Cañitas. Todo comenzó cuando el actor desde su programa matutino cuestionó los casos de fantasmas de su hoy enemigo, y lo acusó de ser un charlatán y sobre todo, de lucrar con el miedo de la gente.

Obviamente, Carlos Trejo no se quedó callado y respondió diciendo que, el conductor estaba celoso de su éxito en el libro; sin embargo, el Golden Boy no se quedó callado e invitó a la hermana de su enemigo a su programa sobre los eventos extranormales en lugar del especialista y esto fue lo que detonó la pelea que duró 26 años.