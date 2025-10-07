El Bogueto habla de la muerte de un hombre en su camioneta

Las redes sociales y medios de comunicación se vieron perturbados este lunes 6 de octubre luego de que se confirmara la muerte de un hombre en el interior de una camioneta propiedad del cantante El Bogueto. Sin embargo, fue el propio artista quien se encargó de compartir un comunicado y expresarse en video para desmentir lo difundido.

Fue en la mañana de este lunes cuando las autoridades confirmaron la muerte de un masculino en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex). Una camioneta era señalada como el lugar del hecho y rápidamente circuló que el propietario era Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto.

¿Qué dijo El Bogueto tras muerte en su camioneta?

Los primeros datos que se difundieron señalan que en la camioneta viajaban cuatro personas, entre ellas el padre del cantante. En ese marco, y por razones que se investigan, un sujeto identificado como Manuel Alejandro “M” murió producto de un disparo de arma de fuego.

Instagram /elbogueto

Es en este punto y ante las primeras versiones que El Bogueto emitió un comunicado a través de sus abogados en donde aclara que “la camioneta tipo Suburban… no es propiedad de Bogueto”. Además, advierte que “Bogueto no estaba presente en el lugar de los hechos, por lo cual se deslinda totalmente de lo ocurrido”.

El Bogueto se expresó a través de un video

El comunicado de El Bogueto fue compartido por el propio artista en sus redes sociales pero, además, hizo un breve video en donde afirma que “los medios están distorsionando la información” y pide “respeto para los familiares y el fallecido que era mi amigo”. El cantante remarcó que no desea que nadie pase por una situación como esta.

Finalmente, en la misma cuenta de Instagram, El Boguero publicó una historia en donde puede leerse: “No voy a volver a tocar el tema yo no estoy involucrado ni mi familiar las autoridades ya realizaron las investigaciones correspondientes”. Por lo tanto, dejó en claro que la investigación determinará qué fue lo que ocurrió y quiénes son las personas involucradas en el hecho.

