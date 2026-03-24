Cristian Castro abre nuevas fechas en el Auditorio Nacional: Esto cuestan los boletos

Tras el éxito de sus primeras dos fechas y con 4 sold-outs, el cantante mexicano Cristian Castro ha anunciado un par de fechas más en el Auditorio Nacional como parte de su gira actual, con la que está conquistando a todo México demostrando lo vigente que está hoy en día en el colectivo mexicano.

Desde el anuncio de sus primeras dos fechas, hubo una gran respuesta del público, siendo que vendió todas las entradas en pocos minutos y no es para menos, pues se trata de una de las mejores voces que ha dado nuestro país y con más de 30 años de carrera y un gran carisma, Cristian Castro se ha convertido en uno de los artistas más queridos en la actualidad.

¿Cuándo son los nuevos conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

La segunda tanda de fechas están programadas para el 14 y 15 de agosto y tras una gran respuesta del público este tercer anuncio de fechas dobles serán el lunes 15 y martes 16 de junio, en lo que se espera que también sean un gran sold-out como parte del ‘Nada Solo Éxitos Tour 2026’, los cuales YA están a la venta.

Tal parece que tras varios años de ausencia en la capital, Cristian Castro ha regresado en plan grande con 6 fechas confirmadas en el Auditorio Nacional, donde el artista de 51 años se ha afianzado y tras sus primeras dos presentaciones, hemos podido ver el gran momento en el que este se encuentra.

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

Para estas fecha, se ha confirmado a través de la plataforma de eticket que los precios de las dos fechas nuevas son los siguientes:

