Los 3 cortes de pelo que marcan tendencia este verano en Instagram

Si estás pensando en cambiar de look, este verano los cortes de pelo que más se imponen en Instagram son el bob italiano, el butterfly cut y el clavicut con capas suaves. Los 3 estilos destacan por su movimiento, versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos tipos de rostro y textura de cabello.

¡Sin tregua en el especial del Día de las Madres! Revive todas las emociones del Sin Palabras

Durante los meses de calor, muchas personas buscan cortes que requieran menos tiempo de peinado, aporten frescura y mantengan un acabado sofisticado. Según revistas especializadas como Allure, los estilos con capas, volumen natural y acabado effortless dominarán la temporada de verano 2026.

¿Cuáles son los 3 cortes de pelo más vistos en Instagram este verano?

Estos son los 3 estilos que más están inspirando cambios de look:



Bob italiano: elegancia clásica con volumen natural. Este corte se lleva a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con puntas densas y una textura pulida pero con movimiento. Su principal atractivo está en que estiliza el cuello, aporta estructura al rostro y funciona muy bien tanto con raya al medio como lateral.

Butterfly cut: capas largas que aportan movimiento y efecto rejuvenecedor. Inspirado en los años 90, este corte mezcla capas cortas alrededor del rostro con una melena larga en la parte posterior, creando un efecto ligero y voluminoso. El estilista de celebridades Chris Appleton, reconocido por trabajar con figuras internacionales, ha impulsado este look por su capacidad de dar dimensión y frescura.

Clavicut con capas suaves:un corte versátil y favorecedor para casi cualquier edad. Su largo llega justo a la clavícula, lo que lo convierte en una opción intermedia ideal para quienes no quieren llevar el cabello demasiado corto ni demasiado largo. Permite recoger el cabello fácilmente y peinarlo con ondas suaves o al natural. Se puede adaptar a rostros redondos, ovalados o alargados.

¿Por qué estos 3 cortes de cabello son tendencia en verano 2026?

La popularidad de estos estilos no es casual. Expertos capilares destacan varios factores que explican su éxito.



Son fáciles de mantener: requieren menos tiempo de secado y peinado. Esto resulta especialmente práctico durante días calurosos o vacaciones.

requieren menos tiempo de secado y peinado. Esto resulta especialmente práctico durante días calurosos o vacaciones. Aportan movimiento natural: las capas ayudan a que el cabello se vea más ligero y con volumen.

las capas ayudan a que el cabello se vea más ligero y con volumen. Favorecen en fotos y videos: Instagram y TikTok impulsan looks con textura y dinamismo visual. Los cortes con capas y movimiento generan mejores resultados frente a cámara.

Instagram y TikTok impulsan looks con textura y dinamismo visual. Los cortes con capas y movimiento generan mejores resultados frente a cámara. Tienen efecto rejuvenecedor: suavizan facciones y aportan frescura al rostro.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, explica que un corte bien estructurado no solo mejora la apariencia del cabello, sino que también puede hacer que la fibra capilar se vea más sana y con mayor densidad visual. Este verano, Instagram confirma que los cortes más deseados son aquellos que combinan comodidad, estilo y movimiento natural.