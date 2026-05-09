Horóscopo de hoy sábado 9 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 9 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de mayo de 2026

Hoy, sábado 9 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te invita a bajar la velocidad y revisar decisiones recientes antes de seguir avanzando. La Luna Cuarto Menguante puede ayudarte a soltar tensiones acumuladas y a cerrar conversaciones que estaban drenando tu energía.

: la jornada te invita a bajar la velocidad y revisar decisiones recientes antes de seguir avanzando. La Luna Cuarto Menguante puede ayudarte a soltar tensiones acumuladas y a cerrar conversaciones que estaban drenando tu energía. Tauro : el día favorece la conexión con lo simple y con aquellas personas que te transmiten seguridad. Organizar tus tiempos y tus recursos con calma puede darte una sensación de mayor estabilidad.

: el día favorece la conexión con lo simple y con aquellas personas que te transmiten seguridad. Organizar tus tiempos y tus recursos con calma puede darte una sensación de mayor estabilidad. Géminis : la energía disponible activa tu mente, aunque será importante no dispersarte entre demasiados compromisos. Una charla sincera puede aclarar dudas y ayudarte a recuperar cercanía con alguien importante.

: la energía disponible activa tu mente, aunque será importante no dispersarte entre demasiados compromisos. Una charla sincera puede aclarar dudas y ayudarte a recuperar cercanía con alguien importante. Cáncer : la jornada pone el foco en tus necesidades internas y en todo aquello que has estado dejando para después. La Luna Cuarto Menguante puede mostrarte qué hábitos o situaciones ya no tienen lugar en tu presente.

: la jornada pone el foco en tus necesidades internas y en todo aquello que has estado dejando para después. La Luna Cuarto Menguante puede mostrarte qué hábitos o situaciones ya no tienen lugar en tu presente. Leo : el día despierta creatividad y ganas de disfrutar, pero también la necesidad de escuchar lo que sientes de verdad. Si dejas de sostener ciertas expectativas ajenas, podrías sentirte mucho más liviano.

: el día despierta creatividad y ganas de disfrutar, pero también la necesidad de escuchar lo que sientes de verdad. Si dejas de sostener ciertas expectativas ajenas, podrías sentirte mucho más liviano. Virgo : la energía disponible favorece la organización del hogar, de tus pendientes y de ciertas decisiones personales. Pequeños ajustes pueden traducirse en mayor claridad y tranquilidad.

: la energía disponible favorece la organización del hogar, de tus pendientes y de ciertas decisiones personales. Pequeños ajustes pueden traducirse en mayor claridad y tranquilidad. Libra : la jornada activa tu comunicación y tu deseo de compartir tiempo con personas que te inspiran. La Luna Cuarto Menguante puede ayudarte a cerrar una etapa emocional para abrirte a nuevas conexiones.

: la jornada activa tu comunicación y tu deseo de compartir tiempo con personas que te inspiran. La Luna Cuarto Menguante puede ayudarte a cerrar una etapa emocional para abrirte a nuevas conexiones. Escorpio: el día te invita a prestar atención a aquello que realmente valoras y a cómo estás usando tus recursos. Actuar con estrategia puede darte mayor seguridad y evitar desgastes innecesarios.

el día te invita a prestar atención a aquello que realmente valoras y a cómo estás usando tus recursos. Actuar con estrategia puede darte mayor seguridad y evitar desgastes innecesarios. Sagitario : la energía disponible potencia tu entusiasmo, aunque también te pide más foco y menos impulsividad. La Luna Cuarto Menguante puede mostrarte qué caminos ya no reflejan lo que buscas hoy.

: la energía disponible potencia tu entusiasmo, aunque también te pide más foco y menos impulsividad. La Luna Cuarto Menguante puede mostrarte qué caminos ya no reflejan lo que buscas hoy. Capricornio : la jornada favorece el descanso, la introspección y el orden interno antes de tomar nuevas decisiones. Escuchar tus límites puede ayudarte a conservar energía y claridad.

: la jornada favorece el descanso, la introspección y el orden interno antes de tomar nuevas decisiones. Escuchar tus límites puede ayudarte a conservar energía y claridad. Acuario : el día trae encuentros, mensajes o ideas que pueden cambiar tu perspectiva sobre una situación reciente. Una actitud abierta te permitirá descubrir oportunidades donde antes veías dudas.

: el día trae encuentros, mensajes o ideas que pueden cambiar tu perspectiva sobre una situación reciente. Una actitud abierta te permitirá descubrir oportunidades donde antes veías dudas. Piscis: la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con más madurez y sensibilidad. La Luna Cuarto Menguante favorece cierres necesarios para que puedas avanzar con mayor confianza.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: