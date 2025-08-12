El de Georgina Rodríguez es uno de ellos: los 5 anillos de compromiso más caros del mundo

Los rumores eran ciertos: Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometieron tras nueve años juntos. La noticia fue confirmada directamente por la modelo, quien presumió el impactante anillo que selló la promesa de amor del futbolista, una joya que no pasó inadvertida por lo estrafalario de su diseño y el valor de la pieza.

Y aunque esta pieza se volvió protagonista de este romántico momento, inevitablemente también provocó que surgieran comparaciones al respecto. Esto debido a que pasó a convertirse en una de las argollas más costosas de la historia entre las celebridades.

De Georgina Rodríguez a Mariah Carey: los 5 anillos de compromiso más caros

Mariah Carey

Las esmeraldas son una de las piedras preciosas más codiciadas, y también tienen gran popularidad en la fabricación de joyas que salgan de lo tradicional. Una de estas creaciones fue el anillo de compromiso que James Packer le dio a Mariah Carey durante su noviazgo, el cual sería un diseño exclusivo para la cantante y tendría un valor estimado de 10 millones de euros.

Un dato curioso sobre esta pieza, es que luego de que su relación terminara, la intérprete de “Obsessed” lo vendió a un joyero por solo 2.1 millones de dólares. Actualmente, el paradero de este accesorio es desconocido, pues se sabe que hubo un segundo comprador.

Instagram / @mariahcarey Mariah Carey vendió uno de los anillos de compromiso más caros entre las celebridades

Grace Kelly

La dueña indiscutible del anillo con mayor valor económico en los compromisos de famosas, es Grace Kelly, quien al aceptar la propuesta del príncipe soberano Raniero III de Mónaco, obtuvo un diamante de 10 quilates firmado por Cartier, cuyo costo habría alcanzado los 44 millones de dólares.

Beyoncé

Al momento de comprometerse con Jay-Z, Beyoncé recibió una ostentosa argolla con una piedra de esmeralda de 24 quilates, diseñado por Lorraine Schwartz. En cuanto al precio, según el sitio especializado WWD, tendría un valor de 5 millones de dólares.

Instagram / @beyonce Jay-Z le dio varios anillos de compromiso a Beyoncé y uno está entre los más caros de la historia

Georgina Rodríguez

El compromiso que ha causado revuelo en las últimas horas, es el de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, pues luego de 9 años juntos y construyendo una feliz familia con sus 5 hijos (de los que solo dos son biológicamente de la modelo), decidieron formalizar su unión frente al altar. En redes sociales la pareja lo dio a conocer junto a una foto de la joya que el astro portugués le entregó y que genera gran curiosidad por su precio.

Esta es una argolla de diamante en forma oval, decorado con diminutos diamantes en toda la extensión. El costo rondaría los 2.2 millones de euros y sería de 33 quilates, informó Page Six.

Elizabeth Taylor

Aunque la actriz se comprometió en 10 diferentes ocasiones y llegó al altar 7 veces, Elizabeth Taylor solo tiene un anillo de compromiso que está entre los más caros de las celebridades. Se trata de la argolla que le dio Richard Burton, el cual estaría fabricado con un diamante de 33 quilates y habría costado 8.8 millones de dólares.