El influencer Jair Sánchez dijo algo que dejó de boca abierta a todos y hasta hizo un llamado a Claudia Sheinbaum

El influencer Jair Sánchez está bajo los reflectores debido a que en un reciente video propuso esterilizar a los pobres, incluso hizo un llamado a Claudia Sheinbaum para que esta idea sea real. Estos comentarios generaron indignación en redes sociales, en donde lo tundieron fuertemente.

La polémica declaración ocurrió en su podcast para YouTube llamado ‘Guácala Qué Rico’, que se destaca por tener un humor ácido. Sin embargo, para muchos, este episodio “se pasó de la raya” al normalizar la discriminación hacia grupos vulnerables.

Qué dijo exactamente Jair Sánchez sobre ‘esterilizar a los pobres’

Jair Sánchez bromeó en medio de uno de sus segmentos y se dirigió a la Presidenta de México: “Yo le quiero hablar muy seriamente a Claudia: ‘Claudia, deberías de esterilizar a la gente. Tú llega un día en la calle y les preguntas ‘cuánto dinero hay en tu cartera’, y si tienen menos de 100 pesos, esterilizan”.

El influencer JAIR SANCHEZ llamó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a esterilizar a las personas y revisarles las carteras, pues “si tienen menos de 100 pesos, los esterilizas”



Jair Sánchez y Ricardo Peralta son creadores de contenido y amigos cercanos que se… pic.twitter.com/BLOazH23zu — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 11, 2025

El creador de contenido explicó, a modo de broma, que su iniciativa ayudaría a acabar con el problema del empleo informal a corta edad y los niños en situación de calle.

Sánchez afirmó que su propuesta era debido a que, según él, las personas con un bajo nivel socioeconómico son quienes más procrean y que no tienen la suficiente solvencia para mantenerlos.

Cómo reaccionaron los usuarios a los comentarios de Jair Sánchez

En los videos que circulan en redes, los usuarios que vieron el material no perdonaron al amigo de Ricardo Peralta y lo tundieron con comentarios negativos, pidiendo su cancelación.

Jair Sánchez es un tiktoker que hace videos de humor.|Crédito: YouTube

“”No a la violencia ni al discurso de odio”, “¡Finísimas personas! Es a ellos a los que habría que esterilizar”, “Lo que produce la combinación de ignorancia, clasismo y discriminación. En lugar de esos programas pónganse a leer”, y “Alguien olvidó tomar ácido fólico en el embarazo”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Quién es Jair Sánchez, el influencer que pidió ‘esterilizar a los pobres’

Jair Sánchez es un tiktoker, actor y comediante de 24 años que se hizo famoso por subir videos de humor en redes sociales. Actualmente, cuenta con una gran comunidad de seguidores, sumando más de 3.4 millones de usuarios tan solo en su cuenta de Instagram.