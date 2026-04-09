Captan a reconocido artista vendiendo dulces en un tianguis: “Mis hijos me olvidaron”

A través de redes sociales el creador de contenido “El tripón” compartió un video en donde Sebas Jaime de la Rosa Luqueño mejor conocido como “El Mago Jaime” vende yoyos y dulces en un tianguis.

¿Cómo fue captado “El Mago Jaime” vendiendo dulces en un tianguis?

A través del video que compartió el creador de contenido “El tripón” se puede ver al reconocido artista, mejor conocido anteriormente como “El Mago Jaime” vendiendo yoyos y dulces en un tianguis de Tulancingo, en Hidalgo. En el video el hombre menciona que le construyó una casa a una persona y ésta lo abandonó “Chafie con mi casa, hice una casa donde no era mi terreno…otra vez tuve que empezar para arriba otra vez” fueron algunas de las palabras que el hombre dijo. Por otro lado, entre lágrimas mencionó que a veces las personas en la calle le dan dinero “Ya mis hijos ya me olvidaron” fue parte del testimonio del hombre mientras que el influencer “El tripón” le dijo “A veces como hijos somos muy ingratos”, por su parte Sebas Jaime de la Rosa Luqueño dijo que él no buscaba que sus hijos lo mantuvieran mientras lo mencionaba con una voz quebrada.

El video actualmente cuenta con más de treinta mil me gusta y hay muchos comentarios divididos ya que hay usuarios que aseguran que “El Mago Jaime” pudo haber cometido errores por los que sus hijos se alejaron mientras otras personas dicen que el hombre no debe ser juzgado y que los hijos deben ser agradecidos. Por otro lado, hay personas pidiendo información de donde se encuentra y muchos otros le envían bendiciones.

¿Quién era “El Mago Jaime”?

Su nombre completo es Sebas Jaime de la Rosa Luqueño, actualmente tiene 76 años de edad y en el pasado fue parte de un programa televisivo donde ganó el reconocimiento del público. En un reciente video contó diversos problemas personales por los que tuvo que pasar lo que lo llevó a perder su vivienda. Actualmente no forma parte de proyectos de televisión y se sostiene económicamente de la venta de dulces en un tianguis. Su historia ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.